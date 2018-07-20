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Проект о моратории на новые виды квот проходит Госдуму

Проект о моратории на новые виды квот проходит Госдуму

На площадке Госдумы рассматривают законопроект сенатора Елены Афанасьевой: предлагается установить 15-летний мораторий на изменение перечня видов квот вылова водных биоресурсов.

Законопроект «О внесении изменений в статью 30 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» был передан в Госдуму в конце июня. С инициативой выступила член Совета Федерации Елена Афанасьева, сообщает корреспондент Fishnews.

Предлагается предусмотреть, что не допускается изменение перечня квот добычи (вылова) водных биоресурсов, предусмотренных статьей 30 закона о рыболовстве, до того, как завершится 15-летний срок действия договоров о закреплении доли квоты вылова в морских водах.

В пояснительной записке отмечено, что установление еще одного или нескольких видов квот отразится на тех объемах, которые уже закреплены за предприятиями, – это грозит негативными последствиями.

Сейчас закон предусматривает 11 видов квот:

– квоты добычи в морских водах,

– научные квоты,

– квоты вылова водных биоресурсов для осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях,

– квоты вылова для осуществления рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства),

– квоты добычи для организации любительского и спортивного рыболовства,

– квоты вылова в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности КМНС,

– международные квоты, предоставленные РФ,

– квоты добычи в исключительной экономзоне РФ для иностранных государств, устанавливаемые в соответствии с международными договорами РФ,

– квоты вылова во внутренних водных объектах,

– квоты добычи на инвестиционные цели.

Как следует из материалов в базе Госдумы, законопроект уже рассмотрел Комитет ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Документ предложено включить в примерную программу законопроектной работы в период осенней сессии 2018 г., на сентябрь.

Инициативу Елены Афанасьевой 17 июля единогласно поддержали участники заседания Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.

Fishnews
НазадМетки: РСППаквакультура
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