20 июля 2018 года

Сенаторам предстоит решить судьбу изменений по госгранице

Проект изменений закона о государственной границе в Совете Федерации могут рассмотреть уже 24 июля. Ранее отраслевое бизнес-сообщество указало на риски принятия поправок в нынешнем виде.

Напомним, что на заседании 18 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в Закон РФ «О Государственной границе Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Предусматривается, что из статьи 9 будут исключены части 19 – 26, регламентирующие неоднократное пересечение границы судами.

Вместо этого закон предложено дополнить статьей 9.1 «Особенности пересечения Государственной границы на море». Согласно новому документу, допускается неоднократное пересечение госграницы на море без прохождения пограничного, таможенного (речь идет об операциях, связанных с прибытием (убытием) судов) и иных видов контроля для двух категорий флота.

Одна из них – российские суда, прошедшие пограничный, таможенный и иные виды контроля при убытии с территории РФ, прибывающие на территорию РФ без цели захода в российские порты с последующим убытием с территории России.

В новом документе оговорено, что такие суда не могут осуществлять во внутренних морских водах и терморе остановку, высадку (посадку) людей, выгрузку (погрузку) любых грузов, товаров, валюты, животных, спуск на воду или прием на борт любых плавучих средств, подъем в воздух, посадку или принятие на борт любого летательного аппарата. Не допускается для них ведение промысловой, исследовательской, изыскательской или иной деятельности. Исключение – перегрузка в «районах укрытия». Но речь идет только об уловах водных биоресурсов. С января 2019 г. под ними, согласно закону о рыболовстве, будут пониматься водные биоресурсы, извлеченные из среды обитания.

Рассмотрение закона в Совете Федерации запланировано на 24 июля – об этом говорится в проекте повестки на сайте верхней палаты парламента, сообщает корреспондент Fishnews.

Отраслевые объединения перед третьим чтением поправок в Госдуме просили депутатов не торопиться с их принятием. Законопроект не решает проблемы, в связи с которой он изначально разрабатывался – прохода через территориальное море судов с «закрытой» границей, которые направляются из одного района промысла в другой, при этом ставится под вопрос возможность перегрузов продукции из водных биоресурсов в «районах укрытия», указали в бизнес-сообществе.

Fishnews