23 июля 2018 года

Рыбный список «санкционки» остался без изменений

Правительство РФ продлило срок действия постановления о продовольственном эмбарго. Сам перечень товаров, попадающих под действие антисанкций, не изменился.

Напомним, что 12 июля президент Владимир Путин подписал указ «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Срок пролонгирован до конца 2019 г.

Теперь эти изменения отразило в своем постановлении об антисанкциях правительство. Таким образом, до конца следующего года продолжит действовать запрет на ввоз в Россию сельхозпродукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, государства Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. При этом перечень такой продукции кабмин менять не стал, сообщает корреспондент Fishnews. В список по-прежнему входит продукция из водных биоресурсов.

С 2015 г. продукция, которая ввезена в РФ вопреки эмбарго, подлежит уничтожению.

Fishnews