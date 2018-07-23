23 июля 2018 года

Росрыболовство просит отсрочки по транспортам

Росрыболовство выступает за введение переходного периода, который бы позволил рыбакам решить проблему с использованием транспортных судов с иностранными владельцами для доставки рыбы в российские порты.

Ситуацию с транспортными судами нужно привести в соответствие с законодательством, заявил журналистам замруководителя Росрыболовства Петр Савчук. «Если суда находятся в офшорах и идет финансирование в основном за рубеж, нужно привести в соответствие», – рассказал он на церемонии закладки ярусолова на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге.

По словам замглавы Росрыболовства, хотя у большинства транспортных рефрижераторов указаны иностранные операторы, среди них есть российские судовладельцы. Федеральное агентство ведет переговоры с Пограничной службой о переходном периоде, чтобы предприятия успели адаптировать бизнес-процессы к новым условиям, сообщает корреспондент Fishnews.

«Эти суда должны быть зарегистрированы, как положено. На мой взгляд, должен быть только переходный период для рыбаков. Мы как раз обсуждаем, чтобы нам дали шесть месяцев, и рыбаки приведут все в соответствие», – отметил Петр Савчук.

В начале июля Федеральная служба безопасности потребовала не использовать при перевозке рыбы транспортные суда, принадлежащие иностранным лицам. По мнению рыбацкого сообщества, такой запрет может повлечь дополнительные расходы на логистику и привести к росту цен на рыбопродукцию.

Fishnews