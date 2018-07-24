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Свежая рыба на ямальском заводе. Фото пресс-службы правительства ЯНАО

Ямал не беспокоится за рыбный план

Рыбаки ЯНАО из-за затяжной весны приступили к работе на две недели позже, уловы пока составляют 2,6 тыс. тонн (на 23% ниже уровня 2017 г.). Однако промысловики планируют вскоре наверстать отставание и приблизиться к прошлогодним рекордным показателям.

«До конца года рыбаки намерены достигнуть установленного плана в 9 тыс. тонн. Это всего на тысячу меньше, чем в прошлом году. Доля так называемой «черной» рыбы в общих уловах составляет 65%, остальное – ценные породы: пелядь, пыжьян, чир, ряпушка. Промысел ведется в пределах установленных квот. Некоторые предприятия их выловили, а некоторые только приступили. Все идет в плановом режиме», – рассказал заместитель директора департамента АПК и торговли Ямало-Ненецкого автономного округа Вячеслав Жедулев.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе окружного правительства, наилучших показателей по добыче за первое полугодие достигли Горковский рыбозавод (343 тонны), Новопортовский рыбозавод (294 тонны), Аксарковское рыбопромысловое предприятие (288 тонн), ООО «Святогор» (227 тонн), агрофирма «Толькинская» (135 тонн).

Всего промышленным рыболовством в регионе занимаются 20 рыбодобывающих организаций. Также промысел ведут 10 сельскохозяйственных предприятий и порядка 20 малых форм хозяйствования (общины КМНС, индивидуальные предприниматели). Глубокую переработку рыбы в округе осуществляют четыре комплекса.

В ЯНАО проводится ремонт плашкоутов: до конца года планируется обновить 18 судов Горковского, Салемальского и Тазовского рыбозаводов. Ожидается, что в следующем году все плашкоуты, требующие модернизации, будут отремонтированы.

Fishnews
НазадМетки: правительство
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