24 июля 2018 года

Эксперты формируют повестку конгресса рыбаков

Международный конгресс рыбаков будет проходить во Владивостоке 4 и 5 октября. Департамент рыбного хозяйства края принимает обращения от желающих принять участие в деловой программе форума.

В подготовке XIII Международного конгресса рыбаков участвуют ключевые отраслевые ассоциации региона – Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Дальневосточная ассоциация «Авакультура», Ассоциация добытков минтая.

Бизнес уже предлагает темы для обсуждения. Так, можно рассмотреть проблематику развития современного рыбопромыслового судостроения на Дальнем Востоке, считают в АРПП.

Прежде всего рыбопромышленников сейчас интересует проведение кампании по закреплению на новый период долей квот. Актуальный вопрос – как быть с договорами, срок действия которых истекает не 31 декабря 2018 г., а раньше, рассказал Fishnews директор департамента рыбного хозяйства Приморского края Сергей Наставшев.

Интересной темой для обсуждения могли бы стать и инвестиционные квоты, считает представитель краевых властей. Сейчас все ждут выход постановления об этом виде квот по крабам: ранее компании уже озвучили планы по строительству флота, представляет интерес и проект по созданию новой верфи в Приморье, отметил руководитель департамента.

Также традиционно большое внимание на конгрессе будет уделено аквакультуре. В ближайшее время запланированы новые электронные аукционы по предоставлению в пользование рыбоводных участков в Приморском крае.

В 2017 г. Международный конгресс рыбаков посвятили нововведениям в российской рыбной отрасли и тому, какую роль они могут сыграть в освоении ресурсов Мирового океана. На пленарном заседании выступали представители Росрыболовства, Совета Федерации, Россельхознадзора, Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС), отраслевой науки, бизнеса, послы Исландии и Норвегии и другие зарубежные участники. Медиахолдинг Fishnews выступил информационным партнером форума.

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