16 июля 2018 года

Вопрос судостроения на Дальнем Востоке интересен рыбакам

Проблематику развития современного рыбопромыслового судостроения на Дальнем Востоке предложили обсудить на Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке. С такой инициативой выступили члены Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Продолжается работа по подготовке XIII Международного конгресса рыбаков. Как сообщает корреспондент Fishnews, в этом году мероприятие во Владивостоке решено провести 4-5 октября.

В настоящее время отраслевые объединения региона совместно с администрацией Приморского края работают над формированием программы конгресса. Среди обсуждаемых тем – стратегия развития отечественного рыболовства в открытых и удаленных районах Мирового океана, производство рыбопродукции и инновационная техника и технологии, влияние российских и международных экологических и технологических требований на маркетинговую составляющую рыбной отрасли и другие.

Актуальной, по мнению рыбопромышленников, могла бы стать тема развития судостроения на Дальнем Востоке.

«Вопрос судостроения для рыбаков не теряет актуальности, в прошлом году на конгрессе рыбаков он также поднимался, в контексте инвестиционных квот. Полагаем, в этом году, можно было бы продолжить диалог о развитии среднетоннажного судостроения на Дальнем Востоке. Для многих компаний эта тема действительно непростая и стоит среди насущных, – прокомментировал актуальность вопроса президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов. – Рассчитываем, что в обсуждении примут участие и сами судостроители».

Дальневосточные компании, которые уже включились в работу по строительству флота под инвестквоты, останавливают свой выбор на верфях, расположенных в западной части России. Не стал пока стимулом для инвесторов и повышающий коэффициент, предусмотренный государством для привлечения заказов на судостроительные заводы Дальнего Востока. В то же время участники реализуемых проектов сходятся во мнении, что успешный опыт западных верфей может и должен прийти и на верфи дальневосточные.

Fishnews