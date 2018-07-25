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Совет Федерации поддержал закон на заседании 24 июля. Фото пресс-службы СФ

Сенаторы обещали мониторить ситуацию с новым законом

При рассмотрении поправок в закон о госгранице сенаторы обратили внимание на изменения, внесенные в первоначальный текст депутатами Госдумы. Закон был одобрен в последней редакции с обещанием дальнейшего мониторинга.

Совет Федерации на заседании 24 июля поддержал закон «Овнесении изменений в Закон РФ «О Государственной границе Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Напомним, что в 2016 г. депутаты Приморского края предложили проект поправок, призванный решить вопрос с проходом через территориальное море судов с «закрытой» границей, которые следуют из одного района промысла в другой. В апреле прошлого года Госдума РФ приняла законопроект в первом чтении.

Однако затем депутаты ГД внесли целый ряд дополнений. Из действующего закона о госгранице исключаются части 19 – 26, регламентирующие сейчас неоднократное пересечение для судов. Вместо этого закон предложено дополнить статьей 9.1 «Особенности пересечения Государственной границы на море».

Отраслевые объединения перед третьим чтением законопроекта указывали на то, что исключается возможность перегрузки продукции из водных биоресурсов в «районах укрытия». Бизнес-сообщество просило депутатов не торопиться, тем не менее 18 июля законопроект был принят в третьем чтении. Предусматривается, что закон вступит в силу через 180 дней после дня его официального опубликования, сообщает Fishnews.

«Законопроект был внесен Законодательным собранием Приморского края и направлен на упрощение процедуры пересечения госграницы российскими судами. Для моряков и рыбаков это принципиально важно», – отметила сенатор, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева. Комитет выступил соисполнителем по закону.

Парламентарий указала на то, что из законопроекта была исключена норма о перегрузке рыбной продукции во внутренних морских водах и в территориальном море для судов с «закрытой» границей и предусмотрена только перегрузка уловов.

«Рыбацкое сообщество обратило на это свое внимание. И поэтому мы внимательно работали с данным законопроектом, обсуждали его, советовались с правительством и рыбацкой общественностью», – рассказала Людмила Талабаева.

Она отметила, что в законе перегрузка рассматривается как исключительный случай, вызванный неблагоприятными гидрометеорологическими условиями. «Для уловов, как скоропортящихся продуктов, сделано исключение. Продукция же хранится в замороженном или другом переработанном виде, и рисков ее порчи нет. При отсутствии неблагоприятных условий применяется норма о перегрузке уловов и рыбной продукции в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе. Таким образом, достигнут баланс интересов государства и хозяйствующих субъектов. С одной стороны – созданы более льготные условия для пересечения границы при перегрузке, разрешительный принцип заменен на уведомительный. С другой – минимизированы риски возможны противоправных действий при пересечении границы», – объяснила логику решения сенатор.

Она сообщила, что 23 июля на заседании комитета присутствовали представители Минсельхоза, Росрыболовства, пограничной службы, рыбаков, которые поддержали необходимость принятия закона. «Тем не менее комитетом принято решение осуществлять мониторинг норм закона и в случае необходимости подготовить поправки, – подчеркнула член Совета Федерации. Участники заседания СФ одобрили закон единогласно.

Fishnews
НазадМетки: правительстворосрыболовство
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