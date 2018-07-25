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В районе острова Парамушир (Северо-Курильская зона) экипаж патрульного судна обнаружил дрифтерный порядок общей длиной 1300 м. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району

Пограничники сообщают о поимке дрифтеров

Запрет на использование дрифтерных сетей для промысла лососей на Дальнем Востоке действует с начала 2016 г. Однако, как сообщают пограничники, отказаться от такого лова готовы не все.

О случаях выявления запретных орудий лова сообщает Погрануправление ФСБ России по восточному арктическому району. Так, по информации пограничников, 27 июня в районе острова Парамушир (Северо-Курильская зона) экипаж патрульного судна обнаружил дрифтерный порядок общей длиной 1300 м. В сети оказалось более 1000 экземпляров рыб лососевых пород (нерки, кеты, горбуши).

7 июля в том же районе пограничники нашли другой дрифтерный порядок длиной 1150 м. Он также был заполнен лососем – в общей сложности около 700 особей горбуши, нерки, кеты, кижуча, чавычи, рассказали Fishnews в пресс-службе управления.

Ущерб, причиненный водным биоресурсам, оценивается в сумму около 1,5 млн рублей.

Напомним, что федеральный закон о запрете добычи лососей плавными (дрифтерными) сетями президент РФ Владимир Путин подписал в июне 2015 г. Анадромные виды рыб запрещено ловить дрифтерными сетями при осуществлении промышленного рыболовства, рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях и прибрежного рыболовства во внутренних морских водах, в территориальном море и в исключительной экономической зоне РФ. Норма вступила в силу с 2016 г. Дрифтерный промысел лосося в исключительной экономзоне РФ ежегодно осуществляли российские и японские суда.

Fishnews

  • В районе острова Парамушир (Северо-Курильская зона) экипаж патрульного судна обнаружил дрифтерный порядок общей длиной 1300 м. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району
  • В районе острова Парамушир (Северо-Курильская зона) экипаж патрульного судна обнаружил дрифтерный порядок общей длиной 1300 м. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району
  • В сети оказалось более 1000 лососей. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району
  • В сети оказалось более 1000 лососей. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району
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    НазадМетки: дальний востоккижучлосось
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