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Врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО. Фото пресс-службы администрации региона

Андрей Тарасенко: Крабовые аукционы больно ударят по отрасли

Возврат к практике крабовых аукционов отбросит рыбную отрасль на десятилетия назад, считает врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. По его мнению, в результате пострадают рыбаки и бюджет.

Глава Приморья Андрей Тарасенко дал газете «Московский комсомолец» интервью, посвященное проблеме возможного пересмотра исторического принципа распределения квот и возврата крабовых аукционов. По мнению врио губернатора, эта инициатива повлечет «исключительно негативный» эффект для рыбной отрасли, сообщает корреспондент Fishnews.

«Модернизация исторического принципа отбросит на десятилетия назад отрасль, которая является приоритетной в структуре экономики края, - подчеркнул глава региона. - Значит, ощутимые потери понесут рыбная промышленность, смежные отрасли и вся региональная экономика».

Крабовые аукционы вынудят рыбаков отказаться от многих значимых проектов, в том числе и в строительстве флота по программе инвестиционных квот, считает Андрей Тарасенко. Под угрозой, по его мнению, также окажутся кредитование рыболовных компаний и исполнение долговых обязательств, что может привести к дефолту.

Врио губернатора обратил внимание на возможные последствия аукционов для регионального бюджета. «Потеряв 50% квот на вылов крабов, предприятия рыбохозяйственного комплекса Приморья недополучат прибыль на сумму около 2,5 млрд рублей, - сказал Андрей Тарасенко. - Соответственно, потери бюджета Приморского края составят более миллиарда рублей».

Глава Приморья отметил, что именно из-за аукционов начала 2000-х гг. многие рыбацкие предприятия края разорились и прекратили существование. «Люди потеряли работу, а регион – крепкую налоговую базу, - заявил Андрей Тарасенко. - Особенно катастрофической стала ситуация для муниципальных образований, в которых эти предприятия были градообразующими».

По его мнению, подобное повторится в случае возврата к аукционам. При этом рыбохозяйственный комплекс края в последние пять лет дает рабочие места 15 тыс. человек, что составляет 2,5% от числа всех работающих в Приморье. Средняя зарплата в рыбной отрасли в течение 2012-2017 гг. выросла почти вдвое, достигнув 56,4 тыс. рублей, отметил глава региона.

«Мы не можем ставить на кон благополучие людей, - подчеркнул Андрей Тарасенко. - Расшатывание социальной стабильности – серьезный аргумент против введения аукционов».

По мнению врио губернатора, пересмотр исторического принципа может спровоцировать рост ННН-промысла. «Опыт нулевых годов показывает, что именно во времена аукционов процветал браконьерский промысел, - обратил внимание он. - Сейчас эта практика практически исчезла».

Отметив усилия пограничников в борьбе с браконьерами, глава региона подчеркнул, что «свое положительное влияние на ситуацию с незаконной добычей водных биоресурсов оказал исторический принцип». Компаниям, имеющим квоты, совершенно невыгодно идти на нарушение закона, поскольку из-за разовой браконьерской «вылазки» можно не только потерять квоты, но и разрушить основу своего бизнеса, считает глава региона.

Напомним, ранее Андрей Тарасенко обсудил возможный возврат к крабовым аукционам на встрече с президентом Владимиром Путиным. Врио губернатора обратил внимание главы государства на то, что из-за аукционов прибрежные регионы могут лишиться доходов от крабового промысла, поскольку эти квоты скупят компании, зарегистрированные в других субъектах РФ.

Обсуждение крабовых аукционов прошло 23 июля в Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Как сообщили в ВАРПЭ, комитет рекомендовал Минсельхозу ускорить внесение в правительство проекта постановления о порядке распределения инвестиционных квот на добычу крабов. Члены Совета Федерации указали на необходимость проанализировать финансово-экономические последствия отмены исторического принципа для рыбопромышленных и судостроительных предприятий, а также последствия в сфере кредитования рыбной отрасли.

Fishnews
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