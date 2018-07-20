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Заседание Совета Федерации. Фото пресс-службы СФ

Крабовые квоты обсудят в Совете Федерации

23 июля профильный комитет Совета Федерации – по аграрно-продовольственной политике и природопользованию – планирует обсудить вопрос о возможном изменении порядка распределения квот на вылов крабов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету проработать тему крабовых квот по итогам заседания СФ 13 июля. Проблему тогда подняла сенатор Елена Афанасьева. Тема аукционной системы в рыбопромышленном комплексе с осени прошлого года находится в зоне внимания СМИ, отметила парламентарий. «Экономисты, социологи, промышленники, сами рыбаки высказывают опасения, что переход к этой системе навредит развитию рыбопромышленного комплекса», – заявила Елена Афанасьева. Власти регионов также выражают озабоченность и видят негативные стороны аукционной системы, добавила сенатор.

«В принципе эта тема острая для наших дальневосточных регионов. Тема неоднозначная. Должны разбираться специалисты, профессионалы, естественно, вместе с органами власти», – прокомментировала председатель Совета Федерации.

Она поручила комитету проработать вопрос совместно с соответствующими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти регионов, сенаторами от дальневосточных субъектов Федерации. О результатах комитет должен проинформировать СФ в период осенней сессии 2018 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Комитет собирается обсудить вопрос «в связи с предлагаемым исключением квот на добычу крабов из общей системы распределения квот путем перезаключения долгосрочных договоров и предоставления права на добычу крабов по итогам аукциона, а также исключения крабов из числа объектов, по которым выделяются инвестиционные квоты».

Предыстория

В ноябре рыбохозяйственный комплекс всколыхнула информация о том, что президент Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть предложения по крабовым квотам. Речь в этих инициативах шла о том, чтобы распределить лимиты на добычу ценного биоресурса на аукционе, причем не на 15 лет, а на 10, и о том, чтобы не выделять по крабам инвестиционные квоты. Затем озвучивались и другие сочетания аукционного механизма.

Fishnews
НазадМетки: краб
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