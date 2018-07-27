27 июля 2018 года

Нарезка рыбоводных участков ушла в интернет

Для Дальнего Востока установлен особый порядок формирования рыбоводных участков. Для подачи заявок об определении границ РВУ предназначен специальный сайт – теперь это закреплено приказом Минвостокразвития.

Напомним, что особый порядок определения границ рыбоводных участков в акватории Дальневосточного бассейна предусмотрен постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2018 г. № 429. Предполагается, что новые правила помогут ускорить и упростить получение акваторий, сообщает корреспондент Fishnews.

Оговорено, что подать в Росрыболовство электронное заявление о формировании РВУ можно с помощью специального интернет-ресурса. Полномочия по определению такого сайта закреплены за Минвостокразвития.

Приказ Министерства по развитию Дальнего Востока от 29 июня 2018 г. № 113 установил, что для подачи заявок должен использоваться сайт www.aquavostok.ru. Как подчеркнули ранее в Минвостокразвития, пользоваться интернет-ресурсом инвесторы смогут бесплатно.

Fishnews