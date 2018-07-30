30 июля 2018 года

На Ямале выбрали место для нового рыбоводного завода

В поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа в 2019 г. планируют начать строительство завода по разведению молоди рыб ценных пород. Проект предприятия собираются подготовить к декабрю.

Согласно дорожной карте развития аквакультуры на Ямале, в округе планируют возобновить промышленный вылов ценной рыбы – муксуна и нельмы. Программа предусматривает искусственное воспроизводство «живого серебра» и возвращение его в промысел. Одно из таких предприятий предполагается построить на территории Тазовского района в поселке Тазовский.

«Предстоит проделать много работы, чтобы подготовить земельный участок к строительству. К 1 декабря текущего года будет подготовлен проект завода, строительство его планируется на 2019 год, – рассказал врио главы района Василий Паршаков. – Сроки производства работ будем строго соблюдать».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе районной администрации, уже одобрено техническое задание на проведение проектно-изыскательских работ, подготовленное со специалистами Российской академии наук и Госрыбцентром. Согласно документации, завод должен обеспечить ежегодный выпуск не менее 10 млн штук подращенной молоди сиговых рыб в реку Таз.

«Наличие своего маточного стада рыб на производстве не планируется, только подращивание малька», – отметил первый заместитель главы администрации района Сергей Семериков. Он добавил, что сбор икры будет производиться в бассейне Таза.

Проектирование и возведение завода предусмотрено соглашением о взаимодействии между правительствами Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов и Тюменской области, ОАО «АК «Транснефть» и АО «Корпорация Развития».

Fishnews