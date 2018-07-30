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В Росрыболовстве провела заседание межведомственная рабочая группа по организации строительства рыбопромыслового флота на отечественных верфях. Фото пресс-службы ФАР

Для малотоннажных судов готовят субсидии

Росрыболовство предлагает компенсировать рыбакам не менее 25% стоимости малотоннажных судов, построенных на отечественных верфях. Потребность отрасли в таком флоте в ведомстве оценивают на уровне 100 судов.

Проблема старения и замены малотоннажных судов обсуждалась 27 июля в Росрыболовстве. В заседании межведомственной рабочей группы по организации строительства рыбопромыслового флота на российских судостроительных предприятиях приняли участие представители Совета Федерации, Минпромторга, верфей, проектно-инженерных организаций и рыбопромышленных компаний.

Механизм господдержки, который предлагает Росрыболовство, предусматривает прямую компенсацию заказчикам части затрат на строительство малотоннажных судов по факту их ввода в эксплуатацию. По результатам предварительного финансово-экономического анализа, сумма денежной компенсации должна составлять не менее 25% от совокупной стоимости судна.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, это близко к уровню поддержки в рамках выделяемой инвестиционной квоты при строительстве крупно- и среднетоннажных судов. Для реализации механизма компенсации части капитальных затрат для малотоннажного флота из бюджета потребуется выделить 3-5,5 млрд рублей в течение пяти-семи лет. По оценкам Росрыболовства, в стране необходимо построить около 100 таких судов.

Малотоннажные суда задействованы, в основном, в прибрежном рыболовстве и составляют основу флота небольших рыбодобывающих компаний. В первую очередь поддержка государства необходима рыбакам в южных регионах и на Балтике, которые не вошли в программу инвестиционных квот.

«В целях обеспечения добычи недоосваиваемого количества водных биоресурсов в Северном, Западном, Волго-Каспийском и Азово-Черноморском рыбохозяйственных бассейнах нам необходимо строительство дополнительно не менее 70 мало- и среднетоннажных судов. Если на Дальнем Востоке мы можем применить для решения данной задачи инвестиционные квоты, то в остальных бассейнах ключевой, по нашему мнению, является возможность предоставления заказчику прямых денежных компенсаций», – заявил замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Кроме того, Росрыболовство совместно с Минпромторгом разрабатывает комплекс дополнительных мер поддержки для оживления интереса к строительству малотоннажного флота. В частности, предложено разработать проекты типовых современных мало- и среднетоннажных судов с учетом специфики промысла в разных рыбохозяйственных бассейнах.

Член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева отметила, что по вопросам поддержки рыбной отрасли нужно работать со всеми заинтересованными сторонами. «Необходимо предусмотреть все риски, нельзя создавать условия, при которых рыбаки будут находиться в неравном положении, - подчеркнула сенатор. - При нашем неправильном решении предприятия будут терять миллиарды рублей. Необходимо слышать людей, слышать бизнес».

По итогам заседания членам рабочей группы поручено в течение двух недель подготовить и направить в Росрыболовство предложения по вопросам внедрения механизма господдержки для строительства малотоннажного флота. После этого концепция проекта будет направлена в Минпромторг.

Fishnews

  • В Росрыболовстве провела заседание межведомственная рабочая группа по организации строительства рыбопромыслового флота на отечественных верфях. Фото пресс-службы ФАР
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК. Фото пресс-службы ФАР
  • Член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы ФАР
  • В Росрыболовстве провела заседание межведомственная рабочая группа по организации строительства рыбопромыслового флота на отечественных верфях. Фото пресс-службы ФАР
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