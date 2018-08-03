03 августа 2018 года

Росрыболовство озвучило статистику по «Тихоокеанскому лососю»

На Дальнем Востоке продолжается рыбоохранная операция «Тихоокеанский лосось». К началу августа она позволила выявить свыше 2 тыс. правонарушений. От Росрыболовства в работе участвует около 350 инспекторов.

Операция «Тихоокеанский лосось» проводится в дальневосточных регионах с начала лососевой путины. Для более эффективной защиты от браконьеров организовано взаимодействие Росрыболовства, МВД, ФСБ, Росгвардии и общественности. Всего в операции от Росрыболовства задействовано около 350 инспекторов рыбоохраны, в том числе командированные из других территориальных управлений ведомства.

К 1 августу выявлено 2,3 тыс. правонарушений, в том числе 77 – с признаками уголовных деяний. Инспекторы рыбоохраны изъяли около 1,8 тыс. орудий лова и около 14 тонн незаконно добытых водных биоресурсов.

По информации управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства, с начала операции на водоемах Дальнего Востока сформировано и действует 106 стационарных постов и 163 рейдовые группы. На техническом вооружении находится 109 катеров и мотолодок и около 150 единиц автотранспорта.

Операция продлится до завершения путины, рассказали Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

Информация о промежуточных результатах этой работы была озвучена на оперативном совещании, которое в режиме видеоконференции с регионами провел заместитель руководителя Петр Савчук.

Он также заявил о необходимости усилить контроль за соблюдением требований по ограничению длины центрального крыла ставных неводов до 1500 м. Кроме того, замглавы Росрыболовства поручил территориальным управлениям провести работу по усилению приемных мощностей на Западной Камчатке, где пошли высокие уловы горбуши и есть потребность в дополнительных единицах транспортного флота.