03 августа 2018 года

Промысловикам напомнят о требованиях к неводам

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук поручил усилить контроль за соблюдением требований по ограничению длины центрального крыла ставного невода. Такая мера предусмотрена для Сахалинской области.

На оперативном совещании в Росрыболовстве замглавы ведомства Петр Савчук поручил усилить контроль за соблюдением ограничения длины центрального крыла ставного невода до 1500 м, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства. «Поступают сигналы о нарушениях, контроль ведется. Нам необходимо провести разъяснительную работу с пользователями, чтобы предупреждать такие ситуации», - сказал заместитель руководителя федерального агентства.

Напомним, что с 21 июля 2018 г. вступил в силу приказ Минсельхоза, устанавливающий ограничение на лососевую путину в Сахалинской области. Запрещена добыча тихоокеанских лососей в территориальном море и внутренних морских водах Северо- и Южно-Курильской зон, Восточно- и Западно-Сахалинской подзон, а также Камчатско-Курильской и Северо-Охотоморской подзон в границах островного региона с применением ставных неводов с длиной центрального крыла невода, устанавливаемого вглубь моря или залива, более 1500 м.

Fishnews