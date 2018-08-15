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Побережье бухты Нагаева. Фото пресс-службы правительства Магаданской области

Разлив нефти может сказаться на судьбе рыбного терминала

Передать гидротехнические сооружения рыбного терминала Магаданского морского порта из федеральной собственности в региональную предложил глава региона Сергей Носов.

Письмо с предложением о смене собственника и реконструкции гидротехнических сооружений врио губернатора Магаданской области направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. Толчком к этому послужил произошедший 10 августа разлив нефти в бухте Нагаева. Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, удалось установить, что источник распространения нефтепродуктов находится на дне моря. Предположительно, это затонувшее в 2006 г. судно «Профессор Моисеев».

«Еще четыре года назад президент России дал поручение об утилизации затопленных судов в акватории бухты Нагаева. На борту затопленного судна может находиться до 50 тонн мазута и, если мы не примем срочных мер, утечки будут продолжаться», – сказал Сергей Носов.

По его словам, сначала будут приняты срочные меры по ликвидации утечек нефтепродуктов, а затем проведена системная работа по очистке дна бухты Нагаева и других частей акватории Магадана от затопленных плавсредств. Всего в окрестностях города не менее 36 таких судов.

Поручение, которое глава государства Владимир Путин дал в декабре 2014 г., касалось повышения эффективности использования рыбного терминала Магаданского морского порта. В том числе была поставлена задача по очистке акватории бухты Нагаева от затопленных судов. До сих пор это поручение не выполнялось.

Fishnews
НазадМетки: магаданская областьправительство
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