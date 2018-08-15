15 августа 2018 года

Крабовые аукционы хотят протолкнуть с помощью Минфина

Росрыболовство планирует получить от крабовых аукционов 81,9 млрд рублей, сообщает ВАРПЭ. По данным ассоциации, соответствующий прогноз ведомство направило в Министерство финансов.

Ранее президент ВАРПЭ Герман Зверев отмечал, что 20 июля Росрыболовство направило в Минсельхоз письмо с обоснованием экономической эффективности введения аукционов на право добычи крабов. По словам главы ассоциации, подготовленные ведомством материалы не учитывали позицию объединений рыбохозяйственного комплекса, исследовательских институтов и экспертов. Более того, эти материалы содержат искаженную информацию о рентабельности промысла крабов и объеме необходимых инвестиций для строительства рыбопромыслового флота, подчеркнули в отраслевом объединении.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ, федеральное агентство сделало еще один серьезный шаг для разрушения базовых принципов законодательства о рыболовстве. ФАР направило в Минфин информацию о том, что «в 2019 году предполагается введение нового вида квоты исключительно на краба – аукционной квоты с инвестиционными обязательствами, который предусматривает выставление на аукцион высоколиквидных и особо востребованных долей квот на добычу (вылов) крабов и крабоидов в Дальневосточном и Северном рыбохозяйственном бассейнах».

Согласно расчетам Росрыболовства, «прогнозируемый объем поступлений по источнику доходов федерального бюджета «Доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами, находящимися в федеральной собственности» (код бюджетной классификации доходов федерального бюджета 076 1 12 07010 01 6000 120) на 2019 год увеличится на 81 900 млн рублей», - приводит цитату ВАРПЭ.

Готовность Росрыболовства уточнить прогноз поступления доходов в федеральный бюджет и представить официальный прогноз в Минфин означает, что ведомство хочет заручиться поддержкой Минфина при проталкивании поправок в закон «О рыболовстве…», устанавливающих новый вид квот – аукционные квоты с инвестиционными обязательствами, подчеркивают в ассоциации.

ВАРПЭ считает, что последовательные действия федерального агентства направлены на ревизию законодательных основ рыбопромышленной отрасли, и отмечает нежелание ФАР учитывать позицию объединений рыбохозяйственного комплекса.

Ассоциация продолжит работу по подготовке к Всероссийской чрезвычайной конференции работников рыбохозяйственного комплекса. На ней обсудят инициативы по разрушению исторического принципа и распределению части квот через аукционы. Мероприятие планируется провести в Москве в сентябре.

Fishnews