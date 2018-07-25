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Здание Федерального агентства по рыболовству

Рыбаки просят прояснить позицию Росрыболовства

РСПП направил в Минсельхоз решение комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре в связи с предложением ФАС регулярно проводить аукционы по продаже части квот. В письме также указано на то, что представители Росрыболовства отсутствовали на заседании комиссии 17 июля.

Российский союз промышленников и предпринимателей отправил на имя главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева письмо с решением и позицией Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре в связи с предложениями ФАС об изменении базовых принципов законодательства о рыболовстве.

Комиссия на заседании 17 июля рассмотрела доклад ФАС «О состоянии конкуренции в РФ за 2017 год» в части, касающейся рыбохозяйственного комплекса. По мнению антимонопольного ведомства, в рыбной отрасли необходимо ввести механизм «выделения по заданным критериям и на регулярной основе (раз в 3-5 лет) части квот, из ранее распределенного по «историческому принципу» объема квот, который должен будет предоставляться путем проведения аукциона». Эксперты комиссии не согласились ни с оценкой ФАС состояния дел в отрасли, ни с идеей о регулярной продаже части квот на аукционах. При этом представители Росрыболовства несмотря на приглашение не участвовали в заседании.

Вопрос об аукционах вновь поднимался 23 июля на заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации. В ответ на вопросы сенаторов представители Росрыболовства уточнили, что федеральное агентство сейчас прорабатывает позицию по возможному возврату к аукционам при распределении крабовых квот.

Однако, по данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, предпринимателей и экспортеров, эта информация не соответствует действительности. «У меня имеются все основания утверждать, что на прошлой неделе Росрыболовство направило в Минсельхоз позицию, в которой обосновывает применение аукционного подхода при распределении квот на добычу краба в размере 50% от общего объема квоты. И у меня есть основания утверждать, что Росрыболовство использует заведомо некорректные цифры, вводя тем самым в заблуждение Минсельхоз», – заявил корреспонденту Fishnews президент ВАРПЭ Герман Зверев.

По его словам, позиция Росрыболовства не изменилась по сравнению с тем, что было озвучено на совещании 14 мая. «Сохраняются те же самые выводы, те же самые недостоверные сведения, по-прежнему отсутствует внутренняя логика, увязывающая эти данные с выводами», – сообщил руководитель крупнейшего отраслевого объединения.

Он также обратил внимание, что в подготовке обоснования для Росрыболовства принимали участие люди, не имеющие профессиональной квалификации, сопоставимой с квалификацией тех экспертов, которые работали над заключением о возможных финансово-экономических последствиях применения аукционного подхода.

«Специалисты, подготавливавшие позицию Росрыболовства для Минсельхоза, с моей точки зрения, серьезно уступают в понимании макроэкономических процессов, например, заведующему отделом международных рынков ИМЭМО РАН, доктору экономических наук Якову Миркину», – привел пример Герман Зверев.

Такая ситуация только убеждает рыбаков в том, что предложение о проведении чрезвычайной конференции работников рыбохозяйственного комплекса обоснованно. «Мы не видим другого способа вновь привлечь внимание представителей органов власти к происходящему», – отметил президент ВАРПЭ, добавив, что из регионов уже поступило достаточно большое количество откликов на эту инициативу.

Fishnews
НазадМетки: РСППФАСаквакультураварпэкрабросрыболовство
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