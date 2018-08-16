16 августа 2018 года

По промыслу в японских водах ищут компромисс

Росрыболовство в ближайшее время соберет во Владивостоке совещание для обсуждения порядка работы российских судов на промысле в исключительной экономической зоне Японии.

В этом году по решению российско-японской комиссии по рыболовству отечественные рыбаки могут выловить в ИЭЗ Японии 45 тыс. тонн сардины-иваси, скумбрии и анчоуса, а также 2 тыс. тонн сайры. Срок подачи заявлений от судовладельцев, желающих осваивать эти объемы в Приморское теруправление Росрыболовства истек 15 августа, однако рыбакам до сих пор непонятен порядок получения разрешений на промысел в японских водах.

На пресс-конференции 15 августа руководитель Росрыболовства Илья Шестаков уточнил, что этот вопрос планируется решить в ближайшее время. «Во Владивостоке на этой неделе по моему поручению мой заместитель проведет совещание с тем, чтобы согласовать непосредственно со всеми пользователям, в каком порядке эти суда будут осуществлять промысел», – заявил он корреспонденту Fishnews.

По словам Ильи Шестакова, это решение будет учитывать ограничения, выставленные японской стороной, по количеству судов, которые одновременно находятся на промысле. «Думаю, что необходимые договоренности и компромисс будут достигнуты», – отметил глава федерального агентства.

Fishnews