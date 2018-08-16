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Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

«Красная» путина в авральном режиме

Уловы дальневосточных рыбаков уже превысили 368 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 30% выше уровня 2016 г. По мнению руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, есть шанс приблизиться к рекорду восьмилетней давности, когда было освоено более полумиллиона тонн красной рыбы.

Камчатка держит удар

Основные подходы по-прежнему наблюдаются в Камчатском крае, где добыто 326 тыс. тонн красной рыбы. «Это на 76% выше уровня позапрошлого года и уже побило все рекорды, которые фиксировались на Камчатке до этого», – прокомментировал на пресс-конференции ход лососевой путины на Дальнем Востоке руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. «В целом есть вероятность, что мы сможем приблизиться по лососевой путине к рекорду 2009 года – а это 520 тыс. тонн», – добавил он.

Такой массовый ход рыбы не замедлил сказаться на инфраструктурных возможностях региона, связанных с приемкой рыбы, ее хранением и транспортировкой. По словам Ильи Шестакова, эти вопросы обсуждаются на еженедельных заседаниях штаба путины, Росрыболовством совместно с властями регионов, транспортными структурами и рыбопромышленными компаниями принимаются меры по оперативному регулированию ситуации.

Так, вместе с рыбаками было принято решение о переводе максимально возможного количества судов на приемку рыбы к берегам Камчатского края, в том числе транспортных мощностей, задействованных на других видах промысла. Обсуждаются возможности доставки рыбы в центральные регионы России железнодорожным транспортом.

«Сейчас есть договоренность о вывозе части продукции в Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург с тем, чтобы максимально освободить холодильные мощности во Владивостоке», – сообщил Илья Шестаков. Дополнительное совещание по этой теме должно пройти на этой неделе в столице Приморья с участием РЖД, рыбодобывающих компаний и рыбных портов.

Больной транспортный вопрос

Глава рыбного ведомства подтвердил, что нынешняя лососевая путина стала серьезным испытанием для всей товаропроводящей инфраструктуры. Как сообщает корреспондент Fishnews, ситуация на промысле уже привела к стремительному росту цен на доставку рыбы морским транспортом (в два и более раза), на 50% поднялись цены на транспортировку по железной дороге – с 10 до 15 рублей за килограмм.

Из-за отсутствия мест на холодильниках в Камчатском крае и в Приморье рыбаки вынуждены снижать цены на рыбу для ускорения реализации. По последним данным горбуша уже подешевела почти на 30%: цена у рыбаков снизилась со 140 до 100 рублей за килограмм, и отрицательная динамика сохраняется, привел цифры руководитель федерального агентства.

Альтернативный маршрут – по Севморпути – в этом году также планируется задействовать. «У нас есть компании, которые возят Северным морским путем, и в этом году собираются тоже его использовать, но это не так массово, – ответил на вопрос журналистов Илья Шестаков. – В большей степени, они сейчас ориентированы на работу с контейнерами и перевозку либо морем до Санкт-Петербурга, либо железнодорожным транспортом».

Проблемный Амур

Что касается остальных регионов Дальнего Востока, то, по информации главы Росрыболовства, положительная динамика по вылову наблюдается в Магаданской области и Чукотском АО. Неплохие подходы начали фиксировать в Сахалинской области: «Хотя до этого времени подходы лосося здесь были чуть ниже, но мы ожидаем, что динамика по Сахалину будет положительной и прогноз сбудется», – выразил надежду руководитель агентства.

Отрицательная динамика пока наблюдается в Приморье. Ситуацию на Амуре в Хабаровском крае, где подходы лосося ниже прошлогодних, глава Росрыболовства и вовсе назвал проблемной.

«Предстоит изучать эту ситуацию. Но в целом причины, наверно, понятны – это сильный объем изъятия и браконьерский промысел, неполное заполнение нерестилищ в притоках Амура. Все это повлекло, в том числе такие слабые подходы, сокращение популяции, – поделился мнением Илья Шестаков. – Там, где субъект и рыбаки понимают, что в первую очередь необходимо заполнить нерестилища, дать заложить икру для выпусков рыбоводным заводам – там ситуация достаточно стабильная и даже улучшается».

В Хабаровском крае, где, по словам главы ФАР, комиссия по регулированию добычи анадромных принимала решения, «которые не всегда были в пользу сохранения запасов, заполнения нерестилищ», – сегодня приходится наблюдать тяжелые последствия.

В целом, как отметил Илья Шестаков, науке еще предстоит провести анализ и сделать заключение по нынешней путине – как по «неожиданно большим подходам» в зону Камчатки, так и по провалу на Амуре.

Fishnews
НазадМетки: дальний востокикракамчаткалососьмагаданская областьмосквановосибирскросрыболовствосахалин
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