17 августа 2018 года

Российский вылов оторвался от прошлогоднего уровня

К 15 августа российские пользователи освоили 3,22 млн тонн водных биоресурсов. Это на 2,3% больше, чем за отчетный период прошлого года. Прибавки отмечены в Дальневосточном, Северном, Западном бассейнах, а также в зонах иностранных государств.

На Дальнем Востоке поймано 2,2 млн тонн рыбы и морепродуктов, что на 72,8 тыс. тонн выше уровня 2017 г. Промысел минтая принес 1,29 млн тонн (-14 тыс. тонн), трески выловили 84 тыс. тонн (+5,5 тыс. тонн). Объем добычи тихоокеанских лососей достиг 368 тыс. тонн, это на 104 тыс. тонн больше показателя на аналогичную дату прошлого года.

В Северном бассейне рыбаки освоили 448 тыс. тонн, на 46 тыс. тонн превысив уровень 2017 г., в основном за счет вылова мойвы (65 тыс. тонн). Трески добыто 272 тыс. тонн - на 25 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Уловы пикши составили 65 тыс. тонн (-7 тыс. тонн), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Западном бассейне объем вылова достиг 53,4 тыс. тонн, что на 2 тыс. больше, чем на отчетную дату 2017 г. Шпрота освоено 31 тыс. тонн (+0,7 тыс. тонн), балтийской сельди - 16 тыс. тонн (+2 тыс. тонн).

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна добыли 47,2 тыс. тонн ВБР. Это на 6 тыс. тонн ниже уровня прошлого года в связи с сокращением объемов вылова хамсы, тюльки и некоторых других объектов. Промысел шпрота принес 13 тыс. тонн (+2 тыс. тонн).

Общий вылов водных биоресурсов в Волжско-Каспийском бассейне – 30,3 тыс. тонн, что на 4 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2017 г.

В зонах иностранных государств российские суда наловили 288,3 тыс. тонн, на 15,8 тыс. тонн превысив уровень прошлого года. Прибавку в основном обеспечила работа флота в водах Мавритании и Фарерских островов. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 121,1 тыс. тонн ВБР. Из-за снижения количества судов уменьшился и вылов по сравнению с результатом за отчетный период прошлого года: на 53,8 тыс. тонн.

Fishnews

