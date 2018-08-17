17 августа 2018 года

На Сахалине расследуют дело о масштабном браконьерстве

В Сахалинской области полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в незаконной добыче горбуши. Изъято более 180 кг икры, ущерб оценивается в сумму свыше 1,7 млн рублей.

Правоохранители и рыбинспекторы в рамках операции «Путина - 2018» поймали пятерых жителей Поронайска в районе реки Мелкая Смирныховского района. Эти граждане добывали горбушу с целью заготовки красной икры, сообщили Fishnews в пресс-службе Министерства внутренних дел. По данным МВД, злоумышленники использовали сеть и бредень - браконьерские орудия лова.

При осмотре прилегающей территории оперативники обнаружили выкопанную яму, в которой находилось семь пластмассовых контейнеров с икрой. Кроме того, в постройке, где в период незаконного промысла проживали браконьеры, нашли две единицы охотничьего оружия без документов.

По данным полиции, из браконьерских уловов подозреваемые извлекли более 180 кг икры, причинив ущерб государству на сумму свыше 1,7 млн рублей. Водные биоресурсы конфискованы и переданы на ответственное хранение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов, совершенный группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба). Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Fishnews