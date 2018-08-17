Новости
Правоохранители и рыбинспекторы задержали пятерых жителей Поронайска в районе реки Мелкая. Фото пресс-службы МВД

На Сахалине расследуют дело о масштабном браконьерстве

В Сахалинской области полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в незаконной добыче горбуши. Изъято более 180 кг икры, ущерб оценивается в сумму свыше 1,7 млн рублей.

Правоохранители и рыбинспекторы в рамках операции «Путина - 2018» поймали пятерых жителей Поронайска в районе реки Мелкая Смирныховского района. Эти граждане добывали горбушу с целью заготовки красной икры, сообщили Fishnews в пресс-службе Министерства внутренних дел. По данным МВД, злоумышленники использовали сеть и бредень - браконьерские орудия лова.

При осмотре прилегающей территории оперативники обнаружили выкопанную яму, в которой находилось семь пластмассовых контейнеров с икрой. Кроме того, в постройке, где в период незаконного промысла проживали браконьеры, нашли две единицы охотничьего оружия без документов.

По данным полиции, из браконьерских уловов подозреваемые извлекли более 180 кг икры, причинив ущерб государству на сумму свыше 1,7 млн рублей. Водные биоресурсы конфискованы и переданы на ответственное хранение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов, совершенный группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба). Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Fishnews

  • Правоохранители и рыбинспекторы задержали пятерых жителей Поронайска в районе реки Мелкая. Фото пресс-службы МВД
  • При осмотре прилегающей территории оперативники семь пластмассовых контейнеров с икрой. Фото пресс-службы МВД
  • Место заготовки браконьерской икры. Фото пресс-службы МВД
  • Документов на ружья ни у кого из задержанных не оказалось. Фото пресс-службы МВД
    •
    НазадМетки: браконьерствоикрасахалинуголовное дело
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

    От первого лица

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    Заявительной кампанией в целом довольны

    Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

    Член Совета Федерации от Приморского края

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Отрасли уделяется большое внимание

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55 Сергей БАРАБАНОВ

    Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55

    Сергей БАРАБАНОВ

    История учит ценить людей и ресурс

    Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь

    Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ

    ЛИ Янь

    Moon Tech – холод иного уровня

    Генеральный директор ООО «Дальрефтранс» Антон БАЖЕНОВ

    Генеральный директор ООО «Дальрефтранс»

    Антон БАЖЕНОВ

    «Дальрефтранс» выходит на прямой диалог с рыбаками

    Генеральный директор ООО «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

    Генеральный директор ООО «Витязь-Авто»

    Алекс РАМАНАУСКАС

    Держим курс на развитие глубокой переработки

    Все интервью

    Личное мнение

    Заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

    Заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры

    Роман ВИТЯЗЕВ

    Отлаженные электронные торги станут отличным инструментом

    Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера, вице-президент ВАРПЭ Владимир ГРИГОРЬЕВ

    Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера, вице-президент ВАРПЭ

    Владимир ГРИГОРЬЕВ

    Для пограничников нет различий между транспортными и рыболовными судами

    Все материалы

    Крупным планом

    Разработчики рассчитывают, что использование портала положительно скажется на качестве управленческих решений

    Что предлагает рыбакам портал ОСМ

    Синий краб

    Жаркий Китай

    В законодательстве о рыболовстве для КМНС – важные изменения

    В законодательстве о рыболовстве для КМНС – важные изменения

    «Сероглазка»: большие планы камчатского терминала

    «Сероглазка»: большие планы камчатского терминала

    Все материалы

    События

    На «Северной верфи» прошла церемония закладки 59-метрового ярусолова-процессора для карельского рыболовного флота

    Карельский флот пополнят новые ярусоловы

    В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

    ВАРПЭ утвердила план работы на год

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.