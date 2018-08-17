17 августа 2018 года

В Норвегии растет черный рынок краба

Директорат рыболовства Норвегии обеспокоен ростом нелегального рынка камчатского (королевского) краба в своей стране. Предполагается, что сверх установленной квоты добываются сотни тонн деликатеса.

Камчатский краб, появившийся в норвежских водах в 1990-2000-е гг., сейчас продается в центре многих норвежских городов по цене близкой к 1000 крон (около 7950 рублей) за килограмм, отмечает норвежский портал The Local.

По мнению старшего советника Директората рыболовства Норвегии Тон-Ола Руди, объемы черного рынка краба значительны и, возможно, растут. Торговый орган Seafood Norway предполагает, что в этом году сотни тонн этого деликатеса добываются сверх квоты (1850 тонн).

Нелегальный промысел связывают с тем, что Норвегия в нынешнем году экспортирует рекордные объемы живого краба. Промысловики удовлетворяют растущий спрос и получают выгоду от высоких цен на рынках Южной Кореи, США и Японии, сообщает корреспондент Fishnews.

Тон-Ола Руди подчеркнул, что браконьерство ставит под угрозу популяцию камчатского краба, наносит долгосрочный урон рыболовству и удар по 660 судам, добывающим этот ресурс в рамках полученных лимитов. Старший советник директората заявил, что множество норвежских поселений и фьордов зависят от промысла камчатского краба.

Осенью норвежский суд рассмотрит самое крупное в стране дело о торговле незаконно добытым крабом, сообщает корреспондент Fishnews. Бывший гендиректор компании Snefjord King Crab обвиняется в покупке 23 тонн деликатеса без соответствующей документации. По словам судебного обвинителя Томаса Дарелла, за этим делом могут последовать и другие, так как спрос на краба превышает доступные квоты.

Fishnews