17 августа 2018 года

Что предлагает рыбакам портал ОСМ

Портал отраслевой системы мониторинга (ОСМ) предоставляет рыбопромышленникам сервисы, призванные облегчить их работу и улучшить качество принимаемых решений. В разработке находится ряд новых компонентов, расширяющих возможности портала.

В ЦСМС корреспонденту Fishnews рассказали о том, какую информацию и услуги можно получить в ОСМ уже сейчас и что планируется к внедрению. Отраслевая система мониторинга создана как единая база информации о деятельности предприятий и судов рыбной отрасли. При этом портал ОСМ представляет собой точку доступа к услугам и информации системы. Пользоваться порталом могут сотрудники центрального аппарата и теруправлений Росрыболовства, федеральных органов исполнительной власти, администраций регионов, научно-исследовательских институтов, а также представители рыбной отрасли: руководители ассоциаций рыбопромышленников, предприниматели, судовладельцы и арендаторы судов, капитаны.

Работа портала обеспечивает централизованный удаленный доступ к информации об услугах, предоставляемых Росрыболовством и ЦСМС, упрощает подачу заявок на услуги их территориальных подразделений, улучшает межведомственное взаимодействие и качество используемой нормативно-справочной информации. Разработчики рассчитывают, что использование портала положительно скажется на качестве управленческих решений в отрасли.

В настоящее время в состав портала входит модуль администрирования (он позволяет регистрировать пользователей и управлять их правами доступа), модуль получения услуг (с его помощью можно подать заявку на оказание услуг ОСМ и после обработки заявки получить доступ к информационным сервисам системы). Доступен модуль взаимодействия, обеспечивающий обмен данными между функциональными компонентами портала, а также его интеграцию с подсистемами ОСМ и возможности обмена данными с внешними информационными ресурсами. Действует модуль «Электронные разрешения», который позволяет вести реестр разрешений на вылов и выдавать промбилеты в электронном виде. Наконец, работает модуль мониторинга позиционирования судов, позволяющий следить за местоположением судов и контролировать их промысловую деятельность.

В ближайшее время предполагается введение в опытную эксплуатацию модуля ведения перечней и реестров подсистемы НСИ (нормативно-справочной информации) и модуля освидетельствования рыбопромысловых компаний и судов требованиям Международного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ). В перспективе планируется развитие подсистемы «Квоты».

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