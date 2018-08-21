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РСПП оценил потери от аукционов

РСПП оценил потери от аукционов

Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре оценила последствия от введения аукционов по продаже крабовых квот. За десять лет рыбная отрасль недополучит 155 млрд рублей инвестиций.

Изменение базовых принципов законодательства о рыболовстве приведет к росту безработицы и социальной напряженности в приморских регионах, снижению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, падению инвестиционной активности, отмечается в письме РСПП, направленном в правительство.

По оценке комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре, отказ от исторического принципа и введение аукционов по продаже прав на добычу только в отношении одного объекта промысла – крабов – в краткосрочной перспективе (2018–2020 гг.) приведет к целому комплексу негативных последствий. Это, прежде всего, отмена действующих и согласованных контрактов на строительство 17 рыбопромысловых судов на судостроительных верфях Дальнего Востока на сумму свыше 30 млрд рублей и 10 рыбопромысловых судов на судостроительных верфях европейской части России на сумму 25 млрд рублей.

Как сообщает корреспондент Fishnews, комиссия также предупредила о возможном дефолте шести рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока по кредитным договорам на общую сумму свыше 12 млрд рублей и отказе от инициированного на Восточном экономическом форуме 2017 г. инвестиционного проекта по строительству в Приморском крае судоверфи АО «Пелла» стоимостью 7 млрд рублей.

Результатом перехода к аукционам станет существенное снижение доверия бизнеса к стабильности законодательных основ и, как следствие, сокращение общей инвестиционной активности. Повысятся показатели кредитного риска при обращении рыбаков в банки и лизинговые компании. Следствием разрушения исторического принципа станет сокращение горизонта планирования и усиление у значительной части бизнеса мотивации скорейшего получения сверхприбылей вместо многолетнего развития.

«В долгосрочной перспективе многие предприятия будут вынуждены отказаться от инвестиционных программ, которые оцениваются в 155 млрд рублей до 2027 г.», – говорится в решении комиссии, а общий мультипликативный эффект, включая смежные отрасли, оценивается на уровне 250–300 млрд рублей.

По итогам заседания 17 июля комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре рекомендовала правительству, Госдуме и Совету Федераций рассмотреть эти последствия при обсуждении вопросов о возможном изменении базовых принципов законодательства о рыболовстве. Соответствующие предложения президент РСПП Александр Шохин направил председателю правительства Дмитрию Медведеву.

Fishnews
НазадМетки: РСППаквакультурадальний востоккрабправительство
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