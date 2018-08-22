22 августа 2018 года

Путинный лосось заполняет холодильники Приморья

К 21 августа на Дальнем Востоке освоено 467 тыс. тонн тихоокеанских лососей, уровень позапрошлого года превышен на 42%. Холодильные мощности в Приморском крае загружены более чем на 79%.

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук провел очередное заседание штаба по вопросам организации промысла тихоокеанских лососей в Дальневосточном бассейне. В видеоконференции участвовали дальневосточные территориальные управления ведомства, представители филиалов ФГБУ «Главрыбвод», рыбохозяйственных научных институтов, погранслужбы и общественных организаций.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, на 21 августа объем добычи лососей составил 467 тыс. тонн. Это на 138,6 тыс. тонн, или на 42%, выше уровня аналогичного периода 2016 г. Вылов приближается к рекорду 2009 г. (520 тыс. тонн).

Продолжаются массовые подходы лососей к берегам Камчатки, за неделю рыбаки региона увеличили общий вылов на 76,7 тыс. тонн. Сейчас в крае освоено 403 тыс. тонн, что на 89% (или на 189 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный период позапрошлого года.

В Чукотском автономном округе за неделю рыбаки нарастили вылов на 913 тонн. Всего к 21 августа в ЧАО добыто 2,4 тыс. тонн, что на 1,03 тыс. тонн выше уровня 2016 г. Основной объект промысла – кета, ее поймано 2,1 тыс. тонн, (+1,4 тыс. тонн), нерки добыто 211 тонн (-205 тонн).

В Сахалинской области добыто 36 тыс. тонн, что на 18 тыс. тонн, или на 33%, меньше, чем на отчетную дату 2016 г. Основную долю в уловах составляет горбуша – 32,5 тыс. тонн.

Рыбаки Магаданской области поймали около 6 тыс. тонн лососей, более чем вдвое превысив показатель на аналогичную дату прошлого года.

Объем вылова в Хабаровском крае – 18,7 тыс. тонн (-64,5%, или 34 тыс. тонн, к уровню 2016 г.). В Приморском крае добыто 924 тонны (-76%, или -3 тыс. тонн).

«Наблюдателям от научных институтов необходимо очень тщательно и внимательно проводить авиаучеты над реками Камчатки и своевременно давать прогнозы. Как сообщают рыбаки, массовые подходы лососей приводят к затруднению прохождения водного транспорта», – обратился к представителям НИИ Петр Савчук.

Директор КамчатНИРО Нина Шпигальская заверила, что наука держит ситуацию под контролем. Как отмечают специалисты института, горбуша в крае сейчас начинает равномерно заполнять притоки рек второго порядка. По словам Нины Шпигальской, оснований для перегрузки рек не имеется, орудий промысла на реках Западной Камчатки выставлено в достаточном количестве. Планируется, что хорошие подходы горбуши на нерестилища реки Большой будут способствовать увеличению численности популяции.

Особое внимание на заседании уделили вопросам доставки рыбы с Дальнего Востока в центральную часть России. Отмечено, что в Приморском крае холодильные мощности загружены на 79,3%, стоимость доставки рыбопродукции из Владивостока до Москвы составляет в среднем 15,5 рубля за килограмм. На подходе 25 судов с 44,4 тыс. тонн рыбопродукции на борту, из них лососевых – 31,2 тыс. тонн.

Петр Савчук поручил Приморскому теруправлению держать на контроле ситуацию с обеспечением холодильных мощностей и провести дополнительную работу с операторами подвижного состава. Нужно сосредоточить рефконтейнерные мощности в приморских регионах для обеспечения оперативных отправок рыбных грузов.

Кроме того, руководитель штаба в очередной раз обозначил приоритет – оптимальное заполнение нерестилищ и обеспечение закладки икры рыборазводными заводами.

Fishnews