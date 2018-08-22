Новости
Рыбный промысел на Дальнем Востоке

ФАС предложили провести работу над ошибками

Финансово-экономический анализ деятельности предприятий рыбной отрасли не подтверждает выводы ФАС о системном кризисе, виной которому исторический принцип, говорится в заключении комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.

Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре изучила открытые данные Росстата и ФНС и установила, что сальдированный финансовый результат предприятий по виду деятельности «Рыболовство, рыбоводство» за пять лет вырос более чем в три с половиной раза: с 23 млрд рублей в 2013 г. до 83,4 млрд рублей в 2017 г.

Отраслевая выручка (оборот) по итогам 2013 г. составляла всего 137,9 млрд рублей, тогда как в 2017 г. – 310,1 млрд рублей. По отчетам налоговиков, совокупные фискальные поступления рыбопромышленных предприятий в 2015 г. составили 31,7 млрд рублей, в 2016 г. – 39,1 млрд рублей, в 2017 г. – 42,3 млрд рублей.

Таким образом, выводы ФАС о снижающейся эффективности производства и отсутствии устойчивого существенного роста финансовых результатов предприятий рыбохозяйственного комплекса не подтверждаются цифрами. «Сведения ФНС России и Росстата подтверждают прирост финансовых показателей отрасли и растущую налоговую отдачу отрасли», – отмечается в решении комиссии РСПП по итогам рассмотрения предложений ФАС проводить в отрасли регулярные аукционы по продаже квот.

Как сообщает корреспондент Fishnews, комиссия указала, что негативная оценка исторического принципа распределения квот прямо противоречит основным выводам заседания президиума Госсовета от 19 октября 2015 г. и поручениям президента. Отраслевая статистика также не дает повода говорить о кризисе.

По итогам 2017 г. суммарный вылов водных биоресурсов российскими предприятиями достиг двадцатипятилетнего максимума — 4,9 млн тонн. Причем 1 тонна добытых ВБР принесла отечественному рыбохозяйственном комплексу 64 тыс. рублей отраслевой выручки, тогда как в 2014 г. этот показатель составлял 40 тыс. рублей.

Суммарная валовая добавочная стоимость создаваемой в отрасли продукции только за последний год увеличилась на 10% и составила 240 млрд. рублей, говорится в решении комиссии. А вклад рыбохозяйственной отрасли в российскую экономику по валовой добавленной стоимости ощутимо вырос – с 0,19% в 2011 г. до 0,29% в 2017 г.

В связи с этим комиссия просит правительство поручить ФАС внести изменения в раздел 3.13 «Рыбохозяйственный комплекс, рыболовство и рыбоводство (товарная аквакультура)» доклада о состоянии конкуренции в РФ за 2017 г. Соответствующие предложения президент РСПП Александр Шохин направил председателю правительства Дмитрию Медведеву.

Fishnews
НазадМетки: РСППФАСаквакультураправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Заявительной кампанией в целом довольны

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

Член Совета Федерации от Приморского края

Людмила ТАЛАБАЕВА

Отрасли уделяется большое внимание

Все материалы

Интервью

Заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН, профессор Яков МИРКИН

Заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН, профессор

Яков МИРКИН

Крабовый промысел сейчас на развилке

Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55 Сергей БАРАБАНОВ

Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55

Сергей БАРАБАНОВ

История учит ценить людей и ресурс

Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь

Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ

ЛИ Янь

Moon Tech – холод иного уровня

Генеральный директор ООО «Дальрефтранс» Антон БАЖЕНОВ

Генеральный директор ООО «Дальрефтранс»

Антон БАЖЕНОВ

«Дальрефтранс» выходит на прямой диалог с рыбаками

Все интервью

Личное мнение

Заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Отлаженные электронные торги станут отличным инструментом

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера, вице-президент ВАРПЭ Владимир ГРИГОРЬЕВ

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера, вице-президент ВАРПЭ

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Для пограничников нет различий между транспортными и рыболовными судами

Все материалы

Крупным планом

Советские и норвежские морские исследователи перед главном входом в ПИНРО в августе 1958. Фото из архива Института морских исследований

60 лет российско-норвежского научного сотрудничества: приподняли железный занавес ради общего моря

Разработчики рассчитывают, что использование портала положительно скажется на качестве управленческих решений

Что предлагает рыбакам портал ОСМ

Синий краб

Жаркий Китай

В законодательстве о рыболовстве для КМНС – важные изменения

В законодательстве о рыболовстве для КМНС – важные изменения

Все материалы

События

На «Северной верфи» прошла церемония закладки 59-метрового ярусолова-процессора для карельского рыболовного флота

Карельский флот пополнят новые ярусоловы

В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

ВАРПЭ утвердила план работы на год

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.