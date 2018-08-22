22 августа 2018 года

ФАС предложили провести работу над ошибками

Финансово-экономический анализ деятельности предприятий рыбной отрасли не подтверждает выводы ФАС о системном кризисе, виной которому исторический принцип, говорится в заключении комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.

Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре изучила открытые данные Росстата и ФНС и установила, что сальдированный финансовый результат предприятий по виду деятельности «Рыболовство, рыбоводство» за пять лет вырос более чем в три с половиной раза: с 23 млрд рублей в 2013 г. до 83,4 млрд рублей в 2017 г.

Отраслевая выручка (оборот) по итогам 2013 г. составляла всего 137,9 млрд рублей, тогда как в 2017 г. – 310,1 млрд рублей. По отчетам налоговиков, совокупные фискальные поступления рыбопромышленных предприятий в 2015 г. составили 31,7 млрд рублей, в 2016 г. – 39,1 млрд рублей, в 2017 г. – 42,3 млрд рублей.

Таким образом, выводы ФАС о снижающейся эффективности производства и отсутствии устойчивого существенного роста финансовых результатов предприятий рыбохозяйственного комплекса не подтверждаются цифрами. «Сведения ФНС России и Росстата подтверждают прирост финансовых показателей отрасли и растущую налоговую отдачу отрасли», – отмечается в решении комиссии РСПП по итогам рассмотрения предложений ФАС проводить в отрасли регулярные аукционы по продаже квот.

Как сообщает корреспондент Fishnews, комиссия указала, что негативная оценка исторического принципа распределения квот прямо противоречит основным выводам заседания президиума Госсовета от 19 октября 2015 г. и поручениям президента. Отраслевая статистика также не дает повода говорить о кризисе.

По итогам 2017 г. суммарный вылов водных биоресурсов российскими предприятиями достиг двадцатипятилетнего максимума — 4,9 млн тонн. Причем 1 тонна добытых ВБР принесла отечественному рыбохозяйственном комплексу 64 тыс. рублей отраслевой выручки, тогда как в 2014 г. этот показатель составлял 40 тыс. рублей.

Суммарная валовая добавочная стоимость создаваемой в отрасли продукции только за последний год увеличилась на 10% и составила 240 млрд. рублей, говорится в решении комиссии. А вклад рыбохозяйственной отрасли в российскую экономику по валовой добавленной стоимости ощутимо вырос – с 0,19% в 2011 г. до 0,29% в 2017 г.

В связи с этим комиссия просит правительство поручить ФАС внести изменения в раздел 3.13 «Рыбохозяйственный комплекс, рыболовство и рыбоводство (товарная аквакультура)» доклада о состоянии конкуренции в РФ за 2017 г. Соответствующие предложения президент РСПП Александр Шохин направил председателю правительства Дмитрию Медведеву.

Fishnews