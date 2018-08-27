27 августа 2018 года

Южная Корея увеличивает океанические уловы

В первом полугодии уловы океанического рыболовного флота Южной Кореи выросли на 12% по сравнению с уровнем 2017 г. и достигли 255 тыс. тонн. Больше всего увеличилась добыча сайры (на 74%) и трески (на 62%).

Данные о вылове опубликовало Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея. По сравнению с результатами на отчетную дату прошлого года, добыча полосатого тунца выросла на 38%, патагонского клыкача - на 20%. В то же время произошло сокращение уловов кальмара (-26%), минтая (-34%), мерланга (-29%) и желтоперого тунца (-11%), сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на южнокорейское издание Yonhap News.

По сообщению министерства, рост уловов полосатого тунца в первом полугодии связан с расширением зоны промысла. Если раньше он в основном был сосредоточен в акватории Кирибати, то теперь южнокорейские рыбаки добывают тунца в водах вплоть до Науру и Папуа - Новой Гвинеи.

Снижение уловов кальмара (это второй по значению после полосатого тунца объект для океанического флота республики) связано с плохими условиями промысла в юго-западной части Атлантического океана. Там южнокорейские рыбаки добывают 94,4% объемов кальмара за пределами собственных прибрежных вод. Суда прекратили лов в начале мая.

Если тенденции первого полугодия сохранятся, общий итог 2018 г. может составить 550-650 тыс. тонн, считает ответственный за океанический промысел в министерстве Ян Ёнчжин. В прошлом году южнокорейский океанический флот добыл 450 тыс. тонн водных биоресурсов.

Fishnews