27 августа 2018 года

«Ударника» браконьерского труда взяли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае расследуют уголовное дело в отношении жителя поселка Чумикан, его подозревают в незаконной заготовке лососевой икры. Причиненный государству ущерб превысил 8 млн рублей.

Задержание провели сотрудники полиции при участии Росгвардии. По версии правоохранительных органов, мужчина осуществлял незаконный вылов лосося в устье реки Тором. Затем он извлекал из рыбы икру, которую хранил в гараже знакомого в 75 куботейнерах. Общий вес обнаруженного деликатеса составил более тонны, сообщили Fishnews в пресс-службе управления МВД по Хабаровскому краю.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов с причинением особо крупного ущерба). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Икру изъяли и передали на ответственное хранение.

Fishnews