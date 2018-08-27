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Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

Сергей Сенников: Проблему с иностранными транспортными судами решит корректировка законодательства

Казусы с задержаниями иностранных транспортов, доставлявших рыбную продукцию из районов промысла в российские порты, возникли из-за нечеткости закона «О рыболовстве…», считает представитель ООО «УК Норебо» Сергей Сенников.

В связи с этой проблемой юридическая служба «Норебо» подготовила аналитическую справку с оценкой российского законодательства и рекомендациями. О выводах юристов корреспонденту Fishnews рассказал заместитель директора компании по международным вопросам и связям с общественностью Сергей Сенников.

«Проведенный анализ показывает, что в настоящее время в законе «О рыболовстве…» и подзаконных нормативно-правовых актах перевозка рыбной продукции из районов промысла в порты регулируется неэффективно, - отметил Сергей Сенников. - Применяется подход, когда перевозка рыбной продукции транспортными судами рассматривается как форма промышленного рыболовства. Это приводит к установлению избыточных и заведомо невыполнимых требований к транспортным судам».

По мнению представителя компании, необходимо разработать и внести в закон «О рыболовстве…» изменения, которые устранят это несоответствие и будут отдельно регулировать перегрузку в море и перевозку рыбной продукции, а не уловов водных биоресурсов. Такой подход позволит разделить эти два вида деятельности и применить разные требования к транспортным судам.

Применение санкций к транспортным компаниям за использование иностранных судов, а также к российским рыбопромысловым компаниям за несоблюдение требований к транспортным судам окажет деструктивное влияние на развитие российского рыбохозяйственного комплекса, считает представитель «УК Норебо».

«Во-первых, это сделает невозможным или существенно ограничит возможность российского рыбопромыслового флота вести промысел в районах действия международных договоров РФ за пределами российской юрисдикции, - обратил внимание Сергей Сенников. - Во-вторых, стимулирует вывод промысловой деятельности российских судов из районов, предусматривающих обязательную доставку уловов водных биоресурсов и рыбной продукции на территорию РФ. В-третьих, сократит объемы поставок рыбной продукции из районов промысла за пределами российской юрисдикции в морские порты на территории РФ. И, наконец, увеличит расходы российских рыбодобывающих компаний в связи с необходимостью доставки и выгрузки рыбной продукции в иностранные порты непосредственно промысловым судном, оплаты услуг по обработке груза рыбной продукции и его хранения на иностранном холодильном складе».

Полный текст и аналитическую справку группы «Норебо» читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.
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