28 августа 2018 года

Аквакультуру пригласили обсудить отчетность

Росрыболовство готовит изменения в порядок предоставления отчетности для хозяйств аквакультуры. Одна из задач – устранить пробел с возникновением права собственности на гидробионты, если предприятие использует посадочный материал из естественных оседаний.

Напомним, что ранее Минсельхоз представил для обсуждения проект изменений в Порядок, утвержденный приказом от 25 ноября 2014 г. № 471. Этот правовой акт устанавливает, каким образом рыбоводные хозяйства должны отчитываться об объеме выпуска и объеме изъятия объектов аквакультуры.

За счет внесения поправок планируется, в частности, урегулировать вопрос возникновения права собственности для предприятий, которые получают посадочный материал в результате естественного оседания личинок донных беспозвоночных, спорофитов водорослей на технические средства. «В данном случае основание и момент возникновения права собственности на объекты аквакультуры соответствующими нормативно-правовыми актами не установлены», - говорилось в пояснительной записке к проекту приказа.

Подготовка изменений, в том числе возникшие по ним предложения и замечания, 27 августа рассматривались на совещании у заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова. В обсуждениях, проходивших по видеоконференцсвязи, участвовали регионы – Приморье и Хабаровский край, сообщает корреспондент Fishnews.

Понятна ситуация, когда посадочные материалы покупается или используется ремонтно-маточное стадо, однако с применением естественных оседаний до сих остается пробел. В результате к предприятиям могут возникать вопросы у контролирующих органов. Для того чтобы рыбоводные хозяйства могли избежать таких проблем, и предлагается внести изменения в правовую базу. Посыл – изначально легализовать деятельность аквакультурных хозяйств, которые используют получаемые из естественной среды оседания, подчеркнул Василий Соколов. Он отметил, что ведомство готово прорабатывать документ совместно с представителями отрасли.

На совещании, в частности, обсуждались предложения, которые выдвинул по проекту Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Для фиксирования институт предложил использовать акт учета посадочного материала. Представительница ВНИРО отметила, что предложения еще нуждаются в доработке, призвала внимательно рассмотреть документ. «Мы должны вместе поработать так, чтобы вы были защищены», - обратилась она к бизнесу.

Представители отраслевых объединений уже на совещании высказали несколько своих замечаний. Так, в Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР) отметили, что перед тем как вносить норму об учете, нужно разработать методику расчета количества осевших личинок, спорофитов.

Первый вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена Януш предложила исключить требование об участии в составлении акта учета представителей местных властей – замглавы Росрыболовства согласился с этой идеей.

Василий Соколов также сообщил о других поправках, которые планируется внести в Порядок, утвержденный 471-м приказом. В частности, предполагается изменить сроки предоставления отчетности. Заместитель руководителя ведомства рассказал и о планах подготовить примерную форму журнала учета изъятия – она будет носить рекомендательный характер. Форму разместят на сайте Росрыболовства, а также доведут ее до сведения территориальных управлений.

Василий Соколов поручил Приморскому теруправлению собрать предложения по 471-му приказу и передать их в управление аквакультуры ведомства.

На совещании обсуждались и другие темы. Заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры Роман Витязев поднял вопросы о государственной экологической экспертизе, о минимальных объемах выращивания и видовом составе объектов аквакультуры, коэффициентах выращивания. Зампредседателя союза напомнил о проблеме осуществления аквакультуры на ООПТ. Василий Соколов сообщил, что работа по этому вопросу продолжается.

Fishnews