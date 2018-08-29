29 августа 2018 года

Вину моряков «Норда» доказать не удалось

Соломенский райсуд Киева закрыл второе (оно же последнее) дело о привлечении к административной ответственности команды российского сейнера «Норд». Как сообщил адвокат рыбаков, обвинители не смогли доказать незаконность попыток россиян выехать из Украины.

О закрытии дела написал на своей странице в «Фейсбуке» руководитель защищавшей россиян киевской адвокатской конторы «Могильницкий и партнеры» Максим Могильницкий. Он подчеркнул, что ранее аналогичное дело по той же причине закрыл Дергачевский райсуд Харьковской области, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в первый раз рыбаки пытались покинуть Украину через пропускной пункт Гоптовка в Харьковской области, второй – через киевский аэропорт Жуляны (при этой попытке двоим из девяти моряков все-таки удалось улететь в Белоруссию, остальных задержали пограничники).

«Загвоздка в том, что ребята в качестве документов, удостоверяющих личность, предоставляли российские паспорта, - рассказал Максим Могильницкий. - Пограничники же наши упорно признавали в моряках граждан Украины, а потому и документы требовали соответствующие. Принимая во внимание тот факт, что сами они украинское гражданство отрицают, не очень понятно, на чем основывались выводы пограничников».

По словам адвоката, в обоих судебных разбирательствах пограничники старались, но не смогли доказать незаконность попытки выезда. По его мнению, украинские суды пытались помочь в поиске доказательств вины.

«Не щадя живота своего, судьи Дергачевского районного и Соломенского судов в рамках сроков привлечения к административной ответственности способствовали прокуратуре и пограничникам с доказательствами вины моряков», - написал Максим Могильницкий.

По его словам, трижды материалы отправлялись на доработку одним судом и один раз – другим, но после «доработки» возвращались в суд без доказательств. Ко времени истечения сроков привлечения к административной ответственности доказательств так и не нашли.

«Граждан другого государства фактически заперли на территории Украины и не позволяют вернуться домой, - отметил Максим Могильницкий. - Законных мотивов для этого не существует. Есть лишь мотивы политические, что наглядно продемонстрировали эти два судебных процесса».

Напомним, что российский и украинский омбудсмены Татьяна Москалькова и Людмила Денисова выступают за обмен между двумя странами членов экипажей «Норда» и задержанного в Крыму за браконьерство украинского судна «ЯМК-0041».

Fishnews