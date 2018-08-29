29 августа 2018 года

Владимир Блоцкий: Аукционы не должны быть способом передела собственности

Исторический принцип доказал свою эффективность, а введение регулярных аукционов по продаже долей квот породит новую монополию, уверен член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Блоцкий.

Доклад Федеральной антимонопольной службы о состоянии конкуренции в рыбной отрасли комиссия РСПП обсудила в июле. В заседании участвовал член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Блоцкий. Свой взгляд на проблему низкой конкуренции в рыбном хозяйстве и на инициативы ФАС он изложил в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

«В отрасли реально тысячи игроков, то есть существуют тысячи компаний. Да, среди них есть крупные компании, а есть средние и мелкие.

Общий объем вылова рыбодобывающими предприятиями – порядка 5 млн тонн. Это более чем на миллион тонн больше, чем было еще десять лет назад. Отрасль работает успешно, создаются рабочие места, в регионах открываются рыбоперерабатывающие комплексы, обновляется флот – заключены контракты на постройку новых судов в рамках механизма инвестиционных квот. Скажите, разве это не конкуренция?» - отметил депутат.

Он обратил внимание, что неизвестно на какие цифры опиралась антимонопольная служба, с рыбопромышленниками не советовались.

«У меня сложилось впечатление, что собралась группа людей, издалека, как в подзорную трубу, посмотрела на отрасль и, исходя из каких-то публикаций, из данных статистики, сделала свои выводы. Я считаю, что для составления объективного заключения необходимо прежде всего всесторонне исследовать ситуацию. Без такого подхода нельзя сделать правильных выводов, - подчеркнул Владимир Блоцкий. - Поэтому я не буду давать оценку заключению ФАС, но, на мой взгляд, когда не соблюдены основные принципы подготовки, нельзя соглашаться с таким заключением и даже не следует его рассматривать».

Если бы для заключения действительно взяли статистические данные из Росрыболовства, из налоговой службы, было бы, например, реально видно, какие налоговые платежи перечисляет рыбная отрасль, сколько рабочих мест обеспечивает, обратил внимание парламентарий.

Он также привел в пример отечественный рыбный промысел у западного побережья Африки: российские суда ловят там рыбу, их владельцы (а не государство) осуществляют выплаты в рамках межправительственного соглашения с Марокко.

«На мой взгляд, сейчас нужно сосредоточиться не на разрушении исторического принципа, а на более широком применении в отрасли механизма государственно-частного партнерства, особенно в сфере науки, - считает депутат. - Ресурсы, которые выделяет государство для развития научной базы, невелики. И здесь, мне кажется, нужно выстраивать государственно-частное партнерство квотодержателей, государства и научно-исследовательских институтов – ВНИРО, ПИНРО и т.д. Нужно создавать программы, исследовать Мировой океан, определять новые виды ресурсов, которые можно использовать. Не делить ту базу, которая сегодня уже эксплуатируется, а искать новые ресурсы».

Владимир Блоцкий обратил внимание на перспективные для промысла зону ЮВТО, Антарктиду, крилевые проекты. «Давайте здесь сосредоточим усилия! Зачем же мы занимаемся тем, что пытаемся по большому счету перекроить свою зону – либо дальневосточную, либо северную? Поэтому я не согласен с тем, что в рыбную отрасль нельзя зайти. Пожалуйста, заходите! Тунцом занимайтесь, занимайтесь ставридой в Тихом океане, занимайтесь крилем, - перечислил депутат возможности для отрасли. - Вот западное побережье Африки – сколько стран! А где мы сейчас реально ловим – Марокко, Мавритания. Есть Намибия, Ангола, ЮАР – давайте с ними работать».

Собеседник «Fishnews – Новости рыболовства» добавил, что бизнесу, который инвестирует в такие проекты, нужны понятные правила и гарантии: «если вложился в научные исследования и завтра найдут какой-то ресурс, с которым можно будет работать, ты должен получить право его осваивать».

По мнению парламентария, введение аукционного принципа породит новую монополию. И через какое-то время придется вернуться к этому вопросу, но уже в связи с действиями монополиста.

«Я бы согласился с аукционным принципом только в том случае, когда действующий исторический принцип показал бы свою неэффективность. Но мы видим на цифрах, документально, доказательно, что это эффективно. Более того, в мире ничего лучшего не придумано, чем исторический принцип, - заявил Владимир Блоцкий. - Не хочу проводить параллели, но если так уж хочется аукционов, может, тогда проще вообще все национализировать. Но опять же, мы это уже проходили, результат известен. Я не хочу, чтобы аукцион рассматривался просто как способ и форма передела собственности. Это неправильно, на мой взгляд».

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