30 августа 2018 года

Лососевые браконьеры не сворачивают с тропы войны

В Камчатском крае продолжаются расследования о нападениях на сотрудников рыбоохраны. Обвиняемым инкриминируют применение насилия в отношении представителей власти, а также покушение на убийство.

1 июня мужчина, неоднократно попадавший под административные статьи за браконьерство, напал на сотрудников рыбоохраны по Усть-Камчатскому району прямо в отделении. По данным правоохранителей, злоумышленник требовал прекратить задержания за незаконный вылов. Уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Тремя неделями позже, 18 июня, в закрытое окно поста неизвестные кинули бутылку с зажигательной смесью. Находящиеся возле балка внештатные инспекторы сумели локализовать возгорание. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 167 УК РФ (попытка умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества) и части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Ведется расследование.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, еще один случай произошел 22 июня во время рейда на реке Амчагаче в Усть-Большерецком районе. Там рыбоохрана тоже застала нелегальных добытчиков. В попытке скрыться один из нарушителей набросился на инспектора, нанося ему удары в область головы и тела. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

10 августа сотрудник теруправления и общественный инспектор обнаружили на реке Плотникова Усть-Большерецкого района мотолодку с пятью мужчинами. При попытке проведения осмотра плавсредства они оказали сопротивление и попытались оттолкнуть лодку на глубину, чтобы завести мотор и скрыться. Однако браконьерам не дали возможности уйти. В ходе противостояния нарушители выпускали в лицо сотрудникам рыбоохраны струи едкой химической смеси «Антизверь», при этом выбрасывая за борт мешки с красной икрой. Материал проверки направили в следственный отдел для принятия процессуального решения с перспективой возбуждения уголовного дела по статье 318 УК РФ.

Только с начала «красной» путины инспекторы теруправления передали в органы внутренних дел 95 материалов с признаками состава преступления по статье 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов). По 65 из них уже возбуждены уголовные дела.

Fishnews