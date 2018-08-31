31 августа 2018 года

Расследование по делу капитана «Норда» завершено

Украинская прокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела против капитана рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко. Когда подозреваемый и его защитники ознакомятся с материалами, обвинительный акт направят в Апелляционный суд Киева.

«Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, будучи капитаном на судне СЧС «Норд», нарушил порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее путем выхода судна из закрытого морского порта «Керчь» в Крыму», - говорится в сообщении прокуратуры.

Также Владимиру Горбенко инкриминируют незаконный рыбный промысел в Азовском море, сообщает корреспондент Fishnews.

Накануне стало известно, что суд закрыл административные дела против экипажа «Норда».

Напомним, что российский и украинский омбудсмены Татьяна Москалькова и Людмила Денисова выступают за обмен между двумя странами членов экипажей «Норда» и задержанного в Крыму за браконьерство украинского судна «ЯМК-0041».

Fishnews