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Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир БЛОЦКИЙ

Владимир Блоцкий: Бизнесу нужно дать больше свободы

Часто правоприменительная практика идет по пути излишнего административного давления на рыбодобывающие компании, отмечает член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Блоцкий.

В рыбной отрасли есть масса вопросов, связанных в большей степени не с глобальным развитием, стратегией, а с тактикой, отметил член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Блоцкий в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

В пример он привел ситуацию на Северном бассейне, когда возникли вопросы по доставке рыбы транспортными рефрижераторами, принадлежащими иностранным юрлицам. «Рыбаков поставили перед фактом, что это незаконно. Такая проблема требует если не законодательного, то в любом случае нормативного регулирования», - уверен депутат.

Он обратил внимание, что любые задержки по доставке уловов чреваты затратами: промысловое время стоит огромных денег. Поэтому даже такие небольшие вопросы порождают массу сложностей и увеличивают издержки производителей. «Наша цель – минимизировать ущерб от подобного рода коллизий и стараться оперативно решать возникающие проблемы», - подчеркнул Владимир Блоцкий.

Даже в закон о рыболовстве, несмотря на концептуальные изменения, которые были приняты два года назад, уже необходимо внести ряд точечных поправок – в большей степени юридико-технического характера, сообщил парламентарий. Они связаны и с рыболовными зонами, и с рыбопромысловыми участками. По словам Владимира Блоцкого, такой законопроект уже подготовлен, но его необходимо принять оперативно: иначе с 1 января будущего года будет отсутствовать законодательная база для нормальной работы рыбопромыслового флота.

Проблемы с правоприменением на местах, по мнению депутата, вызваны несколькими причинами: «С одной стороны, можно сказать, что законодатель нечетко сформулировал нормы, раз они подвергаются такому многозначному истолкованию, поэтому необходимо работать над юридической техникой принятия законов.

С другой стороны, очень часто правоприменительная практика идет по пути, может быть, даже излишнего административного давления, принятия административных мер к рыбодобывающим компаниям или вообще к субъектам хозяйственной деятельности. Просто для того, чтобы выполнить свою функцию, а дальше, если субъект не согласен, он может обратиться в суд, и уже задача судебных органов проверить административный акт на соответствие законодательству».

Это во многом вопрос принятия ответственности, отметил Владимир Блоцкий: «Очень часто никто не хочет брать ответственность на себя, отсюда и возникают все эти толкования, имеющие обвинительный уклон против рыбопромышленных предприятий».

Только говорить о поддержке предпринимателей мало, подчеркнул парламентарий, нужно, чтобы в пользу бизнеса складывалась правоохранительная, правоприменительная, судебная практика.

Депутат добавил, что это проблема не только рыбной отрасли, в целом в России рассматривается очень много административных дел в отношении субъектов малого и среднего бизнеса. По словам депутата, у него очень часто складывается впечатление, особенно в регионах, что все сталкиваются с одними и теми же проблемами, и в результате бизнес работает не благодаря, а вопреки.

«Сейчас для государства действительно важная задача – изменить подход к экономической деятельности, дать больше свободы, и тогда люди захотят заниматься бизнесом, захотят зарабатывать, а эта деловая активность позволит создавать рабочие места, собирать налоги, соответственно, увеличится реальный ВВП», - резюмировал Владимир Блоцкий.

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