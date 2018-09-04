04 сентября 2018 года

Морские исследования планируют расширить

Необходимо подключить к исследованию Арктики и Антарктики специальные НИСы неограниченного района плавания, отметил премьер Дмитрий Медведев на обсуждении нацпроекта «Наука».

Президент Владимир Путин в мае, сразу после вступления в должность, подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 г. Глава государства поручил правительству разработать (скорректировать) совместно с региональными властями национальные проекты (программы) по 12 направлениям, в том числе по науке.

Предложения по этому нацпроекту рассмотрели на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

«Нужно подключиться к исследованиям Мирового океана. Мы недавно даже с коллегами из Правительства специальную лекцию на эту тему слушали. Необходимо подключить к исследованию Арктики и Антарктики специальные научно-исследовательские суда неограниченного района плавания. В общем, там много задач», - отметил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Проект был принят по итогам заседания. «Наука впервые получила статус национального проекта. Это наша, скажем так, первая проба в данном формате. Насколько я понимаю, президиум в целом одобрил паспорт национального проекта, будут определены ключевые показатели, динамика этих показателей по годам, все те направления, которые будут являться для нас основными ориентирами на предстоящие шесть лет работы», - рассказал на брифинге министр науки и высшего образования Михаил Котюков.

Предполагается обеспечить вхождение России в пятерку ведущих научно-технологических держав мира по приоритетным направлениям научно-технологического развития, обеспечить комфортные условия для работы в РФ ведущих отечественных и мировых ученых, а также развитие молодых перспективных исследователей. «И валовые затраты российской экономики на исследования и разработки должны серьезным образом увеличиваться. Как указано в паспорте национального проекта – примерно в два раза за ближайшие шесть лет», - отметил министр.

Общий объем выделяемых на нацпроект средств и их распределение по годам планируется определить в ближайшее время.

Fishnews