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Вопросы финансирования из федерального бюджета рыбного хозяйства рассмотрели на заседании правительства. Фото пресс-службы кабмина

Дмитрий Медведев: Поддержку отрасли нужно сохранять

Председатель правительства высказался за сохранение господдержки рыбохозяйственного комплекса в рамках действующей госпрограммы. По его мнению, это помогло достигнуть рекордного за последние 20 лет вылова.

Вопросы финансирования из федерального бюджета таких направлений как АПК, рыбное хозяйство, экология и природопользование на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг. рассматривались на заседании правительства 3 сентября.

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что рыбохозяйственный комплекс в целом растет. Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, в прошлом году российские рыбаки выловили «около 5 млн тонн рыбы, крабов и других водных биоресурсов». Это самый высокий показатель за последние 20 лет.

«И в этом году пока все развивается очень неплохо. Я на Камчатке услышал доклад на эту тему. Действительно, в этом году пока неплохие результаты», – порадовался председатель правительства.

По его словам, такой результат «в том числе достигнут благодаря существенной поддержке государства в рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Эту поддержку нужно сохранять, считает премьер.

«Приоритеты остаются неизменными: водные биоресурсы нужно использовать бережно и рационально, обеспечивать их охрану, воспроизводство, включая необходимые научные исследования, – заявил Дмитрий Медведев. – Наша цель в том, чтобы качественная рыба и морепродукты были доступны всем жителям нашей страны и зарубежным потребителям, которые в этом заинтересованы».

Ранее правительство утвердило дорожную карту по развитию конкуренции в рыбохозяйственном комплексе, которая предусматривает изъятие 50% крабовых квот для реализации на аукционах и возможность на регулярной основе проводить торги и по другим видам водных биоресурсов. Представители рыбного бизнеса считают, что такое решение нанесет удар по инвестиционным проектам в отрасли и развитию предприятий.

Fishnews
НазадМетки: камчаткакрабправительство
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