06 сентября 2018 года

«Рыбные» вузы набрали достаточно абитуриентов

План приема в подведомственные учебные заведения Росрыболовства за счет бюджетных средств выполнен полностью, заявили в федеральном агентстве.

Предварительные итоги приемной кампании 2018 г. в подведомственных учебных заведениях Федерального агентства по рыболовству подвели на оперативном совещании. Видеоконференцию с регионами провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель ФАР Илья Шестаков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, общий план приема абитуриентов за счет средств федерального бюджета в 2018 г. по программам среднего профессионального образования – 2280 человек, из них 1975 человек - на очную форму обучения. По программе высшего образования планировалось зачислить 3360 человек, в том числе 2761 «очника». По сравнению с прошлым годом план увеличен на 115 человек по программам среднего профессионального образования.

«В настоящее время план приема за счет средств федерального бюджета выполнен в полном объеме», – отметил начальник управления науки и образования Росрыболовства Сергей Голованов.

В плановом режиме выполняются программы морской плавательной практики на учебных парусных судах Росрыболовства. Барк «Паллада» участвует в Дальневосточной регате учебных парусников, которая стартовала 4 сентября из южнокорейского порта Йосу. Учебно-парусное судно «Крузенштерн» 7 сентября возвращается в порт приписки Калининград, где завершит навигацию этого года. Барк «Седов» готовится к очередному рейсу, который начнется 11 сентября.

Fishnews