07 сентября 2018 года

Чукотка собирается решить рыбацкую проблему в течение года

Вопрос с предоставлением участков для любительского рыболовства чукотским КМНС будет решен к следующей путине, заявила начальник управления по делам коренных малочисленных народов региона Елена Евтюхова.

Распределение мест для традиционного рыболовства на Чукотке проходит с затруднениями: по словам первого заместителя губернатора ЧАО Леонида Николаева, в 2016 г. две трети заявок от КМНС на формирование участков были отклонены. Чтобы не оставить коренные народы без рыбы, правительство округа в прошлом году предложило выделять их представителям участки для спортивно-любительского рыболовства.

Проблему обсудили во время рабочего визита начальника управления по делам коренных малочисленных народов Чукотки Елены Евтюховой в городской округ Певек. Одной из самых популярных тем у местных жителей оказалось любительское рыболовство, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона.

Елена Евтюхова отметила, что правительство и дума ЧАО неоднократно направляли предложения по видам рыболовства в федеральные структуры власти. «Одно из предложений нашего округа – ускорить принятие законопроекта о любительском рыболовстве или разрешить провести на Чукотке конкурс на предоставление рыбопромыслового участка для осуществления любительского рыболовства (координаты границ определены)», - рассказала глава управления.

Она заявила, что уже к следующей путине вопрос, «безусловно, будет разрешен». «Кроме того, до конца года планируем провести совещание на территории нашего региона с участием Федерального агентства по рыболовству, - добавила Елена Евтюхова.

Законопроект «О любительском рыболовстве» был принят в первом чтении еще в декабре 2013 г. Ко второму чтению документ подошел с новым названием - «О любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Блоцкий в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал, что работа над законопроектом далека от завершения: нужно решить множество вопросов, учесть мнения граждан – простых рыбаков.

Fishnews