07 сентября 2018 года

На Кунашире горбушу будут ловить до 25 сентября

Промысел горбуши на острове Кунашир в Южно-Курильской зоне продлен до 25 сентября. Такое решение приняла комиссия по анадромным Сахалинской области.

Основанием для продления стала озвученная на заседании информация о продолжающихся подходах лососей и динамике вылова, сообщает корреспондент Fishnews.

Первоначально для промысла горбуши на Кунашире был установлен период с 26 июля по 10 сентября. В северной части Курильской гряды и на большей части побережья Сахалина (включая Анивский залив) путина должна завершиться 10 сентября.

Fishnews