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Комплекс по переработке морепродуктов в Невельске

На прилавок с сахалинского берега

Комплекс по переработке морепродуктов, запущенный в прошлом году в Невельске, ориентирован на выпуск практически готовой к употреблению продукции. Товары, в том числе краб, поставляются и на российский рынок.

Комплекс по переработке морепродуктов в Невельске запустили в ноябре прошлого года. Сначала шла обкатка технологических линий, поиск необходимых решений, но уже в декабре предприятие представило свою продукцию в розничной сети «Первый семейный» в Южно-Сахалинске.

Завод зарегистрирован как обособленное структурное подразделение «Приморской рыболовной компании» (ПРК) в Невельске. При создании производства тщательно изучался опыт зарубежных коллег. В проект уже вложено около 250 млн рублей.

Завод впечатляет даже на фоне других современных предприятий, работающих в рыбной отрасли Сахалинского региона. Гордость дальневосточных морей – краб, кальмар, трубач, рыба – превращается здесь в практически готовую для стола продукцию.

Предприятие успешно работает со всеми основными промысловыми видами краба на Дальнем Востоке: стригуном опилио, синим, равношипым и, конечно же, камчатским. Выбор объекта для переработки зависит от сезона.

Сейчас приоритет - найти и занять свое место на рынке, повысить производительность труда. Однако даже то время, которое уже отработал завод, позволило определить основные предпочтения потребителей. Выпускается очищенное мясо трубача, продукция из краба (первая фаланга, вторая фаланга, миксы – лапша и вторая фаланга), тушка кальмара и шинкованный кальмар, стейки кеты, боковники рыбы.

Как рассказал Fishnews начальник комплекса Иван Дарькин, особой популярностью пользуются «Супчики по-сахалински» - наборы из рыбы и морепродуктов, которые для приготовления достаточно добавить в кипящую воду.

Невельские производители также расширили ассортимент за счет выпуска пельменей с морепродуктами и рыбных палочек.

На предприятии очень жестко соблюдаются санитарные нормы, подчеркнула главный технолог Елена Маркова. Она отметила, что завод изначально строился с учетом современных технологий переработки улова и был ориентирован на выпуск продукции, практически готовой к употреблению.

Сырье поступает на береговой комплекс прямо с судов. Для хранения сырца и готовой продукции есть три морозильных шкафа – по 250-300 тонн каждый. На заводе также установлены четыре чана для хранения живого краба, каждый из них вмещает до 20 тонн.

Отметим, что еще до создания нового производства инвесторы вложили средства в развитие инфраструктуры: модернизировали причал, для того чтобы удобнее было обслуживать флот.

«Наша задача – в течение этого года найти те продукты, которые позволят нам конкурировать в непростых условиях», – комментирует представитель инвестора Дмитрий Пашов.

Отыскать свою нишу нелегко. У тех же супермаркетов обычно есть собственный цех, они могут закупать сырье и продавать полуфабрикаты под своей маркой.

Острый вопрос практически для каждого небольшого населенного пункта – возможность трудоустройства. О вакансиях на новом заводе в Невельске люди узнавали заранее, еще до того, как было запущено производство. Сегодня перерабатывающий комплекс обеспечивает занятость не менее 50 человек, и при наращивании объемов выпуска продукции эти цифры будут расти. Об этом уже сейчас говорит руководство предприятия.

Местные жители, конечно, положительно отнеслись к открытию нового завода, ведь это дополнительные рабочие места, рассказывает обработчица Олеся Макарова. В отрасли она трудится уже больше 15 лет, однако раньше приходилось работать в основном с лососем, разнорыбицей, так что переход на переработку морепродуктов стал интересным опытом. Такие условия, как на новом заводе, есть не на всех предприятиях, отмечает сахалинка.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • Комплекс по переработке морепродуктов в Невельске
  • Сырье поступает на береговой комплекс прямо с судов. Для хранения живого краба на заводе установлены четыре чана, каждый из них вмещает до 20 тонн
  • Сырье поступает на береговой комплекс прямо с судов. Для хранения живого краба на заводе установлены четыре чана, каждый из них вмещает до 20 тонн
  • Начальник комплекса по переработке морепродуктов Иван ДАРЬКИН
  • Комплекс по переработке морепродуктов в Невельске
  • «Супчики по-сахалински» пользуются особой популярностью у покупателей
  • Рынок Южно-Сахалинска и Сахалинской области ограничен, поэтому компания расширяет и географию поставок – помимо Дальнего Востока продукция идет в Сибирь, на Урал, в западные регионы страны
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