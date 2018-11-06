06 ноября 2018 года

Ученые разведали промзапасы Охотского моря

Научно-исследовательское судно ТИНРО-Центра выполнило донные траловые съемки на материковом склоне и шельфе Охотского моря. Впервые за двадцать лет район работ был таким масштабным: специалисты охватили глубины до 1000 м.

Уникальный рейс

Рейсовый отчет экспедиции НИС «ТИНРО» представили на ученом совете Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра. Подобные экспедиции институт проводит ежегодно, однако впервые за двадцатилетний срок работы исследования охватили шельф и материковый склон Охотского моря на глубинах до 1000 м. В рейсе участвовали специалисты КамчатНИРО и ВНИРО.

Как рассказал начальник экспедиции Игорь Глебов, ученые собирали материалы о состоянии запасов массовых промысловых придонно-пелагических и донных видов рыб и беспозвоночных, а также среды обитания. Полученные данные используют для определения рекомендуемого объема изъятия в последующие годы.

Работы на материковом склоне проводили в апреле-мае. Ледовитость была выше, чем в прошлом году, но в среднем по основным показателям оценивалась, как и зимы 2004-2017 гг., как малоледовитая. Весеннее разрушение льда в Охотском море происходило более высокими темпами, чем в последние 15 лет. По термическому состоянию поверхностного слоя вод весна 2018 г. в исследуемом районе была ближе к умеренно холодной. Состояние придонных вод на обследованных изобатах можно охарактеризовать, как экстремально теплое.

Обитатели склона

Учтенная биомасса донных рыб на обследованной акватории материкового склона составила 1,12 млн тонн: 760 тыс. тонн в Северо-Охотоморской, 67 тыс. тонн - в Западно-Камчатской, 204 тыс. тонн – в Камчатско-Курильской и 84 тыс. тонн – в Восточно-Сахалинской подзонах.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, основу биомассы донного ихтиоцена (70,9%) формировали представители трех наиболее распространенных семейств – макрурусовые (32,3%), бельдюговые (23,8%) и камбаловые (14,7%).

Из макрурусов традиционно выделялся наиболее крупный по размерам малоглазый макрурус, плотность скоплений его возрастала к максимальным обследованным глубинам 750-950 м. Немногим уступал по численности малоглазому и непромысловый пепельный макрурус.

В трех подзонах восточной части моря – Северо-Охотоморской, Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской - более 50% учтенной биомассы семейства камбаловых пришлось на черного палтуса. Он облавливался практически на всех обследованных глубинах. В ранневесенний период черный палтус держался относительно разреженно, рассредоточиваясь вдоль материкового склона в широком диапазоне глубин и не формируя плотных скоплений.

Из других видов семейства камбаловых выделялась палтусовидная камбала, которая попадалась в верхней части материкового склона в Северо-Охотоморской подзоне и Камчатско-Курильской подзоне. Ученые отметили и малоротую камбалу, довольно высокие концентрации которой выявили в Восточно-Сахалинской подзоне.

Ликод Солдатова, промысловый представитель семейства бельдюговых, держался очень разреженно, не формируя плотных скоплений. Он распределялся по всему материковому склону, за исключением максимальных обследованных глубин.

Кроме того, в ходе исследований оценили запасы промысловых ракообразных материкового склона. Основные скопления краба-стригуна опилио располагались в Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонах. Максимальный оцененный промзапас был сосредоточен в Северо-Охотоморской подзоне, а основные скопления молоди и самок располагались в Камчатско-Курильской подзоне.

В Северо-Охотоморской подзоне отмечены и основные скопления краба равношипого, который встречался также в Западно-Камчатской подзоне и у Восточного Сахалина. Наибольшие средние уловы промысловых самцов и самок были на глубинах 451-550 м.

Краб-стригун ангулятус по результатам съемки формировал два скопления в районе Камчатско-Курильского желоба и в районе впадины ТИНРО. Общая численность промысловых самцов в Северо-Охотоморской подзоне составила 12 млн экземпляров.

Северная креветка встречалась во всех исследованных районах. У восточного Сахалина ее уловы были незначительны. Основные скопления обнаружены в Северо-Охотоморской подзоне и у Западной Камчатки в Камчатско-Курильской подзоне. Наибольшие средние уловы отмечены на глубинах 150-250 м: 10,4 кг на траление.

Кто на шельфе живет

Во второй части рейса научно-исследовательские работы проводились на акватории западно-камчатского шельфа. Учтенная биомасса донных рыб в этом районе составила 2,1 млн тонн, из которых 1,17 млн тонн пришлось на Западно-Камчатскую и 0,94 млн тонн – на Камчатско-Курильскую подзоны.

Более 92% биомассы донного ихтиоцена составили три основных семейства: камбаловые – 45,5%, тресковые (без минтая) – 30,2% и рогатковые – 16,5%. В биомассе камбаловых основная часть пришлась на сахалинскую камбалу, преобладающую на глубинах менее 100 м, желтоперую камбалу и двулинейную.

Биомасса половозрелого минтая в придонных водах западно-камчатского шельфа предварительно оценена примерно в 3,4 млн тонн, а численность сеголетков – в 26,2 млрд. экземпляров. Минтай встречался по всей обследованному району, с хорошо выраженным трендом увеличения плотности скоплений от прибрежных акваторий к внешней части шельфа. Основу численности формировали преимущественно особи в возрасте от трех до шести лет (42,3%). Молодь этой рыбы попадалась по всему обследованному району с нарастанием плотности скоплений от внешней части шельфа к внутренней.

Также специалисты обследовали запасы промысловых шельфовых крабов. Так как в этом году съемка проводилась на месяц раньше, чем обычно, ученые получили отличные от прошлых лет картину распределения и сведения биологического состояния. Повышенные концентрации всех функциональных групп камчатского краба встречались на глубинах до 45 м. Численность промысловых самцов этого вида превысила данные 2016 г., но немного уступила оценкам 2017 г.

Скопления краба-стригуна бэрди были отмечены в традиционном для него районе - в Камчатско-Курильской подзоне. В текущем году наибольшие средние уловы промысловых самцов, как и в 2017 г., располагались в диапазоне глубин 46-65 м - глубже, чем год назад. Оценки численности промысловых самцов уступают уровню прошлого года. Вместе с тем в последние годы продолжается постепенно расти численность непромысловых самцов. Это свидетельствует о формировании пополнения промысловой части популяции.

Скопления синего краба отметили только в Западно-Камчатской подзоне, оценки численности также несколько уступали результатам прошлого года. Такая же ситуация наблюдалась и у волосатого краба западно-камчатского шельфа.

Проведенные работы позволяют констатировать, что запасы шельфовых крабов в обследуемом районе находятся в стабильном состоянии, промысловое изъятие компенсируется достаточным пополнением, резюмировали в институте.

Ученый совет счел рейсовое задание выполненным и принял представленный отчет.

Fishnews