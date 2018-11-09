09 ноября 2018 года

Китайские перспективы российского экспорта оценили в Циндао

Перспективы поставок рыбы и морепродуктов в КНР обсудили участники круглого стола «Русская рыба по-восточному: рецепт взаимодействия», организованного российской стороной на выставке в Циндао. Все больше жителей Китая хотят покупать качественные рыбные товары, отметили представители ретейла.

Ключевые компании российской рыбной отрасли традиционно представляют свои возможности на международной выставке China Fisheries and Seafood Expo на объединенном национальном стенде. В прошлом году на специальной встрече Россия организовала обсуждение тенденций рыбного рынка. На нынешней выставке тему продолжили под углом поставок в Китай, сообщает корреспондент Fishnews.

Торговля идет в онлайн

Новые возможности для продажи рыбы и морепродуктов открывает развитие интернет-торговли. Об этом на круглом столе рассказал глобальный менеджер Hema Fresh Матьё Нго-Ди. Гибридные супермаркеты Hema Fresh – проект гиганта «Алибаба-Групп», использующий технологии онлайн- и офлайн-продаж. При этом рыба и морепродукты (в том числе из России) – одна из важнейших категорий товара. У сети большие планы: количество магазинов планируется увеличить до 2 тысяч, а их доля в розничной торговле КНР должна составить 30-40%.

Матьё Нго-Ди отдельно остановился на портрете потенциальных потребителей в Hema Fresh. В основном это женщины в возрасте от 20 до 40 лет, без детей, они не стремятся уделять много времени домашним хлопотам. «В Китае среди этой части молодого поколения и формируется особый вид спроса, который собирается удовлетворять компания», - объяснил участник круглого стола.

Продукт для клиентов Hema Fresh могут приготовить прямо на месте – покупатель, таким образом, не сомневается в свежести товара. Еще одна особенность проекта – доставка в радиусе трех километров от магазинов обеспечивается в течение 30 минут, при этом можно выбрать, в каком виде получить продукт – в замороженном, свежем и т.д. Заказы осуществляются через мобильное приложение.

Представитель холдинга отметил, что «Алибаба» - это огромная система, но с очень гибким форматом работы. Матьё Нго-Ди заявил об интересе к сотрудничеству с российскими поставщиками.

Развивать взаимодействие российскому бизнесу предложили и другие зарубежные участники. Надежду на прямое сотрудничество, в том числе по закупкам королевского краба, выразила представитель компании Walmart г-жа Лю. По ее словам, работа с российскими компаниями уже ведется: в прошлом году было приобретено два контейнера с конечностями краба из РФ.

Перспективы краба

Поставки уловов в живом виде – очень перспективное направление. На это обратили внимание многие участники круглого стола. Причем особенно интересен здесь российский краб: высокая маржинальность работы с этим объектом промысла позволяет снивелировать некоторые возможные риски.

Председатель правления Международной торговой компании Китая Вэй Хэнь Сю рассказал, что в стране создается ассоциация переработки и продажи краба. Объединение планирует сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы регулировать рынок. Говоря о поставках краба, Вэй Хэнь Сю отметил важность создания стандартов для товара, системы определения его происхождения. В России ассоциация в сфере крабового бизнеса уже есть, важен диалог двух организаций, подчеркнул председатель правления Международной торговой компании Китая. «Только путем сотрудничества между двумя ассоциациями и двумя странами мы сможем действительно обеспечить интересы добывающих компаний и конечных потребителей», - сказал Вэй Хэнь Сю.

Какой продукт ждет рынок

Представители китайской стороны отмечали, что рынок КНР заинтересован в качественной российской рыбе и морепродуктах. Экономика страны быстро развивается, благосостояние населения растет, заявил Вэй Хэнь Сю. Он также отдельно остановился на перспективах порта Шанхай для поставок рыбопродукции. Начались активные переговоры с российскими компаниями; в прошлом году уже успешно принято четыре судна, отметил председатель правления Международной торговой компании Китая.

Председатель Китайского союза предприятий по переработке и торговле морепродуктами Цуй Хэ отметил возможности страны именно как центра переработки водных биоресурсов. По его словам, в КНР очень быстро развивается перерабатывающее производство.

Однако здесь не все так однозначно. Модератор круглого стола – управляющий партнер компании Fishery Strategy Consulting Богдан Шалдугин посвятил свое выступление экспорту рыбы и морепродуктов из Китая. Считается, что китайские переработчики используют импорт, однако сейчас значительная часть компаний КНР все больше и больше делает акцент на китайском сырье, подчеркнул он.

В целом за последние пять лет Китай нарастил экспорт рыбы и морепродуктов в стоимостном выражении на 5%. Это лидер по объемам поставок, в 2017 г. КНР достигла результата в 20 млрд долларов. Около половины всего потока из Китая идет в пять стран. Среди больших рынков потребления – Гонконг и Тайвань. Богдан Шалдугин обратил внимание на активный рост поставок продукции с высокой добавленной стоимостью, а также высокомаржинальных продуктов – крабов, моллюсков и т.д.

Значимость китайского рынка будет возрастать, полагает генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков. Один из стимулирующих факторов - изменения налогового законодательства. С 1 января 2019 г. плательщики единого сельхозналога переходят на уплату НДС, а ставка этого налога при экспорте обнулена. У России и Китая давние связи не только в сфере поставок рыбы и морепродуктов, но и в области судоремонта, снабжения, напомнил руководитель компании.

Действительно, весь мир стремится покупать свежую продукцию, однако нужно понять, как это сочетается с государственной стратегией, предусматривающей максимально глубокую переработку сырья, озвучил вопрос Константин Коробков.

Стратегия отражает ситуацию на мировом рынке, подчеркнул заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. Культура потребления Китая рассчитана именно на живой, охлажденный продукт, поставки такой продукции – важное направление и им нужно заниматься, но это лишь часть потребностей рынка. Нужно также делать ставку на филе, фарш, полагает регулятор.

Сейчас готовится национальный проект по повышению отдачи от экспорта. До 2025 г. экспорт рыбы и морепродуктов по стоимости должен вырасти вдвое - до 8,5 млрд долларов. Этого показателя планируется достичь как раз за счет повышения глубины переработки. Решение задачи требует серьезных вложений в развитие производств. Однако регулятор здесь настроен оптимистично. По словам Петра Савчука, «в России, особенно на Дальнем Востоке, созданы беспрецедентные условия, территории опережающего развития, налоговые льготы».

Были подняты и острые вопросы совместной торговли. Одна из таких тем – обновление списка поставщиков рыбопродукции в Китай. Перечни актуализируются недопустимо медленно, говорят представители российского бизнеса. Вопрос с выдачей сертификатов будет обсуждаться на межправительственном уровне, сообщил Петр Савчук.

Выставка China Fisheries and Seafood Expo-2018 проходила в Циндао с 7 по 9 ноября. Организатор российского национального стенда – Expo Solutions Group. Генеральный партнер – Fishnews. Медиахолдинг также выступил соорганизатором круглого стола «Русская рыба по-восточному: рецепт взаимодействия».

Fishnews