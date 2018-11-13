13 ноября 2018 года

Владимир Путин поручил правительству проверить реальный рост налогов

Глава государства дал поручение премьер-министру Дмитрию Медведеву провести анализ роста фискальной и квазифискальной нагрузки по отраслям и по регионам.

На совещании с членами правительства Владимир Путин отметил, что информация о росте налоговой нагрузки поступила от Федерации независимых профсоюзов России, сообщили Fishnews в пресс-службе Кремля.

«Профсоюзы обращают внимание на то, что, по их мнению, растет фискальная и квазифискальная нагрузка в принципе на население, на людей. Надо провести анализ того, что происходит, по отраслям и по регионам. Надо понимать, что реально там происходит, не на бумажках, а в реальной жизни», - заявил президент.

«Посмотрите, с коллегами поговорите на этот счет», - обратился он к председателю правительства Дмитрию Медведеву.

Согласно принятым в этом году изменениям в налоговом законодательстве, с 1 января 2019 г. НДС увеличится с 18 до 20%, причем этот налог начнут платить организации, которые раньше использовали режим ЕСХН. В стадии разработки также находятся поправки в Налоговый кодекс, предполагающие резкий рост отчислений в бюджет от рыбопромышленных предприятий.

Fishnews