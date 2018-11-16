16 ноября 2018 года

Розничные сети Приморья включаются в биржевую торговлю рыбой

Все больше торговых организаций Приморского края становятся участниками электронных торгов рыбопродукцией на площадке Биржи «Санкт-Петербург». Эксперимент проводится в рамках программы по повышению доступности рыбы для местного населения.

Напомним, 1 ноября ряд рыбопромышленных компаний, торговых сетей, а также портовики и организаторы биржевых торгов подписали в администрации Приморского края соглашение о сотрудничестве. Задача – обеспечить население Приморья доступной рыбой и рыбопродукцией. Инициатором проекта «Приморская рыба» выступил врио губернатора Олег Кожемяко.

С первых же дней на бирже начали регистрироваться торговые организации края. К настоящему моменту в этот список вошли такие розничные сети, как «Парус», «Михайловский», «Мой Март»; ведутся переговоры с «Фреш 25», «Реми», «Тихоокеанский» и другими сетями и отдельными компаниями.

«На встрече с руководством сетей мы постарались донести те преимущества, которые им дает участие в биржевой торговле, и это встретило живой отклик», – рассказал Fishnews гендиректор «Дальневосточного аукционного рыбного дома» Сергей Лелюхин. ДАРД выступает организатором торгов в разделе «Водные биоресурсы» на площадке Биржи «Санкт-Петербург».

Проведение сделок через биржу позволяет без посредников свести на одной площадке покупателей и производителей, уравняв возможности крупных и мелких участников рынка. Кроме того, информация по совершенным сделкам оперативно публикуется на сайте БСП, она открыта и доступна не только для контрольно-надзорных органов, но и любого частного лица. Что важно: операции, проводимые на бирже, не вызывают претензий у ФАС, поскольку не нарушают антимонопольного законодательства, отмечает в ДАРД.

Уже в течение первой недели с начала торгов на Бирже «Санкт-Петербург» было совершено 17 сделок с розничными сетями. Причем ассортимент продукции выходит за рамки перечня, указанного в соглашении по программе «Приморская рыба».

Участники эксперимента по биржевой торговле рыбопродукцией положительно оценивают первый опыт. «Мы все-таки небольшая, локальная, торговая сеть, объемы наши не настолько велики, чтобы работать с поставщиками и производителями напрямую. Поэтому вариант с биржей, предложенный, кстати, администрацией края, значительно решил наши проблемы, – прокомментировала генеральный директор сети «Парус» Наталья Рещикова. – На сегодняшний день мы закупили четыре вида рыбы через биржу. Это очень удобно: мы смогли подобрать тот ассортимент и объем по тем ценам, которые были нам необходимы. Для нас это оптимальное решение вопроса».

Не возникло и проблем с доставкой приобретенной рыбопродукции. По словам Натальи Редчиковой, после оформления сделки собственным автотранспортом торговая сеть забирает товар со складов во Владивостоке и Уссурийске и развозит по своим магазинам.

Супермаркеты «Михайловский» также готовятся присоединиться к программе «Приморская рыба»: как рассказала коммерческий директор сети Ольга Пономаренко, уже в ближайшие дни на прилавках появится рыба по сниженным ценам. Но работу с биржей здесь рассматривают и как возможность в целом расширить ассортимент рыбо- и морепродукции, приобретая ее напрямую у производителей. «Мы считаем этот проект перспективным. Очень благодарны и возможности присоединиться к этой программе, и участию в биржевых сделках, которые исключают вторые руки. Т.е. мы являемся непосредственным покупателем продукции от производителя. Это дает и низкую цену, и возможность расширения ассортимента, и выбор качества, и прямой контакт с производителем», – поделилась опытом представитель торговой организации.

Участие биржи в осуществлении торговых операций в рамках программы, по словам Сергея Лелюхина, положительно оценили и в руководстве Приморского края, и в Росрыболовстве. «Первые итоги показывают, что этот опыт можно было бы использовать и на территории других регионов», – считает гендиректор ДАРД.

Кроме того, отмечается, что такая схема организации торгов укладывается в концепцию, которая прописана в Плане мероприятий по развитию конкуренции в РФ до 2020 г., утвержденном правительством в августе 2018 г.

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