16 ноября 2018 года

Олег Попов: Пока Минприроды думает, браконьеры усердно работают

Министерство природных ресурсов и экологии раз за разом отказывается согласовать поправки, разрешающие аквакультуру на ООПТ Приморского края. А тем временем в никем не охраняемых водах вовсю орудует криминал, отмечает председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Олег Попов.

Проблема с участками для аквакультуры на особо охраняемых природных территориях Приморского края существует уже третий год. «На недавнем совещании в Минвостокразвития ситуацию абсолютно точно описала уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае Марина Анатольевна Шемилина. Она рассказала, что решение вопроса очень затянули. На протяжении уже более двух лет проблемой занимаются все возможные структуры – администрация Приморья, прокуратуры всех уровней, специальная межведомственная рабочая группа, Минвостокразвития, Росрыболовство, Фонд развития Дальнего Востока, Минприроды – но решения до сих пор нет», – подчеркнул председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Олег Попов в интервью Fishnews.

По его словам, краевая администрация только в текущем году уже трижды направляла в Министерство природных ресурсов проекты поправок в решение Совета народных депутатов от 1974 г., но все документы вернулись с отказом по формальным причинам. Последние обращения «подкрепили» заключениями специалистов от науки – и вновь отказ.

Между тем аргументы – и бизнеса, и ученых – неизменны и очевидны, напомнил Олег Попов. Во-первых, марифермеры Приморья выращивают те же гидробионты, что обитают на акваториях в местах расположения рыбоводных участков, и РВУ в границах особо охраняемых природных территорий – не исключение. Во-вторых, предприятия аквакультуры являются донорами моря: в любом случае и выращиваемая товарная продукция, и молодь при выпуске уходят за пределы участка, пополняя естественные популяции. В-третьих, пользователи устанавливают на своих акваториях режим охраны, который распространяется и на прилегающие воды. Ведь аквафермер как никто другой заинтересован в том, чтобы рядом и близко не было браконьеров.

Глава союза рассказал и про так называемую санитарную марикультуру. «Тут наша позиция совпадает с мнением руководителя Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Сергея Масленникова. Плантации санитарной марикультуры позволяют не только воспроизводить ценные биоресурсы, но и уменьшать загрязнение акваторий», – обратил внимание Олег Попов.

Он привел пример: можно вместе выращивать водоросли, моллюсков и трепанга. Ламинария выделяет кислород, мидия и гребешок осветляют воду и производят вещества для питания морской капусты, а трепанг перерабатывает илистые донные осадки, предохраняя их от взмучивания и брожения. Таким образом совместное культивирование восстанавливает природную структуру микроорганизмов, которые помогают поддерживать экологическое равновесие.

«Но вместо учета положительных аспектов и конструктивного решения проблемы Минприроды гоняет всех по кругу, – заявил собеседник Fishnews. – Отказываясь качественно проработать вопрос, связанный со снятием ограничений для развития марикультуры в соответствии с неоднократными поручениями вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и председателя правительства Дмитрия Медведева, Минприроды фактически саботирует разрешение ситуации с ООПТ. Напомню: когда второй раз проект НПА направляли на согласование, мы совместно с Минвостокразвития предлагали обсудить его публично. Эту инициативу Минприроды просто проигнорировало».

При этом, по словам Олега Попова, в неофициальных разговорах с руководством Минвостокразвития, Фонда развития Дальнего Востока, Росрыболовства представители Минприроды заявляют, что они готовы ситуацию решить, согласовать проект НПА. «Но когда к ним приходят официальные документы, мало того, что отказ идет за отказом, министерство еще и затягивает сроки рассмотрения, – подчеркнул глава отраслевого объединения. – Последний раз поправки ушли к ним 18 июля, а ответ был дан только 29 сентября и пришел 10 октября. Не торопятся. Хотя с угольным терминалом порта Посьет все делалось в разы быстрее, он за год прошел экологическую экспертизу и вывел свою акваторию из границ ООПТ, и серьезного противодействия при этом никто не оказывал».

А пока Минприроды затягивает согласование актуальных изменений в решение исполкома краевого Совета народных депутатов от 29 ноября 1974 г. № 991, никем не охраняемые акватории ООПТ рвут на части криминальные группы браконьеров, сообщил руководитель союза. «Причем работают они круглосуточно, вычищая трепанг и гребешок тоннами и попутно устраивая разборки между собой. В эти разборки пытаются втянуть и органы госвласти. Понятно, что группировкам законные пользователи как кость в горле, и затягивание разрешения ситуации криминалу только на руку», - отметил Олег Попов.

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