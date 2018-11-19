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Заместитель председателя Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Роман Витязев: АПИ много делает для развития марикультуры Дальнего Востока

Институты развития ДФО проводят большую работу по привлечению инвесторов в аквакультуру, отмечает заместитель председателя Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев. Поддерживать такие проекты намерено и Росрыболовство.

Российская деловая программа выставки China Fisheries and Seafood Expo в Циндао не ограничилась круглым столом. Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук провел рабочее совещание с представителями Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

«АПИ рассказало, как привлекает инвесторов для развития аквакультуры в нашем регионе, - сообщил Fishnews заместитель председателя Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев, участвовавший во встрече. - Петр Степанович выразил готовность поддерживать проекты, которые будут инициированы и реализованы в ДФО по результатам работы агентства. Также замглавы Росрыболовства готов принимать непосредственное участие в переговорах, чтобы доносить до потенциальных инвесторов конструктивную позицию регулятора».

«Для нашего союза и развития аквакультуры региона в целом, безусловно, важно, что АПИ, Минвостокразвития проводят качественную и системную работу как по привлечению в этот бизнес новых компаний – российских и зарубежных, так и по совершенствованию отраслевого законодательства. И конечно, эффективность процесса повышает участие Росрыболовства», - подчеркнул представитель объединения.

Международная выставка China Fisheries and Seafood Expo проходила в Циндао с 7 по 9 ноября. Организатор российской национальной экспозиции – Expo Solutions Group. Генеральный партнер – Fishnews.

Fishnews
НазадМетки: аквакультуравыставкадальний востокросрыболовство
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