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Росрыболовство ответило на вопрос о крабовых инвестквотах

Росрыболовство ответило на вопрос о крабовых инвестквотах

Проект постановления, регулирующий выделение инвестиционных квот на вылов крабов, находится в стадии подготовки, сообщили в Федеральном агентстве по рыболовству.

Напомним, что перечень видов водных биоресурсов в определенных районах добычи для распределения квот на инвестиционные цели Правительство РФ утвердило в апреле 2017 г. С 1 января 2018 г. вступила в силу та часть списка, в которую включены крабы.

Предполагалось, что по этим промысловым объектам на Дальневосточном и Северном бассейнах также будут выделяться доли инвестиционных квот. Однако постановление правительства, которое позволит реализовать этот механизм, до сих пор так и не вышло.

Fishnews обратился к регулятору с запросом: готовится ли такой документ и на каком этапе эта работа.

«Проект постановления находится в стадии подготовки. Информацию по срокам сможем предоставить позднее», – сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В ноябре прошлого года отрасль всколыхнула информация о том, чтобы исключить крабов из общей системы распределения квот на вылов. Один из вопросов, который возник у отраслевого сообщества: как аукционы могут сочетаться с недавно запущенным инструментом развития отрасли – инвестиционными квотами под постройку судов и береговых перерабатывающих заводов. В марте заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что два таких механизма, как инвестквоты и аукционы, одновременно запущены не будут.

Однако уже в апреле глава отрасли заявил, что в случае введения крабовых аукционов на покупателей долей квот, возможно, возложат обязанности по строительству судов на отечественных верфях.

Дорожная карта, в августе принятая правительством по предложению ФАС, предусматривает внесение в законодательство изменений о распределении 50% крабовых квот через электронный аукцион. В Росрыболовстве ранее сообщили, что законопроект должен быть подготовлен к концу января.

В октябре в распоряжении редакции оказалось письмо Минсельхоза в правительство. Ведомство сообщало, что совместно с Росрыболовством предлагает продавать доли крабовых квот на аукционах и обязать победителей таких торгов строить суда в России.

Материалы о предложениях по крабовым аукционам и реакции на эти идеи представителей отрасли собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».

Fishnews
НазадМетки: ФАСкрабправительстворосрыболовство
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